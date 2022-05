Un altro domani è la nuova soap di Canale 5, che andrà in onda a partire dal 6 giugno alle 14:40. Si tratta di una produzione spagnola composta da più di 200 episodi, di durata di circa cinquanta minuti ciascuno. La trama è articolata in due archi temporali, narrando le vicende di due donne: Julia e Carmen. La prima è una giovane madrilena prossima al matrimonio con Sergio. La storia di Carmen, invece, riporta negli anni Cinquanta e vede la protagonista partire per la Guinea, dove raggiungerà il padre. Le due, pur essendo separate da un secolo di differenza, sono accomunate dallo stesso sangue, dato che nel corso delle puntate Julia scoprirà di essere figlia di Carlos Cruz, il figlio di Carmen.

Un altro domani, trama della nuova soap: Julia sposerà un compagno di classe

Un altro domani è la nuova soap scelta dalla Mediaset per allietare i pomeriggi del pubblico a casa durante il periodo estivo. Nel corso delle puntate verranno narrate le vicende di Julia, una ragazza che vive a Madrid e conduce una vita tranquilla e piuttosto agiata. La giovane, tuttavia, sembra non aver mai vissuto un'esistenza tutta sua, poiché è sempre stata influenzata dal giudizio della madre Diana. Julia ben presto sposerà Sergio, conosciuto alle scuole medie quando aveva appena undici anni. La giovane Infante, però, capirà che deve prendersi del tempo per sé per riflettere sul suo futuro.

Anticipazioni Un altro domani: Infante scopre di essere figlia di Carlos

Nel corso degli episodi di Un altro domani verranno a galla numerosi segreti riguardo al passato della protagonista. Julia, difatti, scoprirà tramite una lettera di essere figlia di Carlos Cruz. Questa notizia risulterà essere scioccante per la ragazza, dato che ha sempre saputo di essere nata dall'unione fra sua madre e Oscar Infante, l'uomo che l'ha cresciuta.

A questo punto, Julia deciderà di recarsi nel paese natale del suo vero padre per capire meglio chi fosse l'uomo che l'ha messa al mondo. Nella casa lasciatale in eredità da Cruz, ritroverà il diario di sua nonna paterna. In questo modo avrà inizio la narrazione della storia di Carmen Villanueva, una giovane che durante gli anni Cinquanta si trasferì in Guinea.

Un altro domani, spoiler: la protagonista lascia Sergio

Le Anticipazioni Tv di Un altro domani preannunciano che, nel corso delle puntate, non mancheranno colpi di scena. Julia, dopo aver letto il diario di sua nonna, prenderà una decisione importante per il suo futuro. La ragazza, difatti, non sentendosi pronta ad un passo così importante, lascerà Sergio. Tuttavia, quest'ultimo sconvolto dalla notizia, scomparirà nel nulla destando preoccupazione in Julia.