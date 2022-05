Nelle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 6 a venerdì 10 giugno farà il suo ritorno Stefano. Il fratello scapestrato della famiglia Crovi litigherà con Riccardo a causa di una proprietà di famiglia.

Roberto Ferri dovrà spiegare a sua figlia Cristina l'inaspettata presenza di Lara Martinelli in casa loro.

Nel frattempo Raffaele si riavvicinerà a Elvira, mentre Salvatore Cerruti prenderà in considerazione l'idea di perdonare Bruno, nonostante il suo recente tradimento.

Un posto al sole, trame 6-10 giugno: torna Stefano Crovi

Nelle prossime puntate, si potrà assistere a un insolito avvicinamento tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Virginia (Desirée Noferini). Mentre le due donne rivali daranno prova di maturità, collaborando sul lavoro, lo stesso non si potrà dire dei fratelli Crovi.

Come preannunciato dallo stesso attore, nei prossimi episodi di Upas si tornerà a parlare di Stefano (Joseph Altamura). L'uomo confermerà la sua "fama" di squattrinato in cerca di espedienti e si troverà così a litigare, per l'ennesima volta con Riccardo (Mauro Racanati). L'oggetto del contenzioso stavolta però non sarà Virginia. I due fratelli infatti si scontreranno riguardo alla vendita di una loro proprietà di famiglia.

Un posto al sole, puntate dal 6 al 10 giugno: Sasà vuole perdonare Bruno

Salvatore (Cosimo Alberti), dopo aver reagito molto male al tradimento di Bruno (Giovanni Caso) a Siena, verrà preso dai sensi di colpa. Cerry infatti inizierà a prendere in considerazione l'idea di perdonare il suo compagno, nonostante la sua recente "sbandata".

Mariella (Antonello Prisco) però non condividerà affatto l'idea del suo amico e farà di tutto per fargli cambiare idea.

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) cercherà di trovare le parole più adatte per spiegare alla piccola Cristina (Camilla Cossu) il motivo della presenza inaspettata di Lara (Chiara Conti) nel loro appartamento.

Un posto al sole, spoiler giugno: Raffaele si riavvicina a Elvira

Dopo essere stato aggredito da un gruppo di camorristi, Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) vivrà attimi di puro sconforto. L'uomo, però, deciderà di tenere la sua famiglia fuori da questa brutta situazione e non rivelerà loro nulla in merito al ricatto di cui è stato vittima.

Il portiere di Palazzo Palladini non riuscirà però a tenere il segreto per sé e finirà così per sfogarsi con Elvira (Giusi Cataldo), a cui rivelerà tutto quello che gli è successo. A quanto pare, tale scelta finirà per avere delle pesanti conseguenze; ma di che tipo? Al momento non viene svelato, tuttavia nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.