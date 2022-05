Molte novità saranno al centro delle nuove puntate di Un posto al sole previste tra il 30 maggio e il 3 giugno su Rai 3. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Raffaele Giordano verrà accerchiato dai malavitosi. Silvia Graziani, invece, prenderà una drastica scelta ovvero lasciare il Vulcano per trasferirsi in Puglia.

Anticipazioni Un posto al sole: Raffaele minacciato dai malavitosi

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Renato (Marzio Honorato) accompagnerà Raffaele ad acquistare dei fiori da regalare a Giuditta. Ma ecco che Giordano verrà preso di mira da un giovane che lo tempesterà di domande, una volta entrato nell'esercizio commerciale.

All'inizio, il portiere gli spiegherà che non è un lavoratore del vivaio. Peccato che il ragazzo non voglia sentir ragioni. Ben presto, il pubblico di Rai 3 scoprirà che il nuovo arrivato non è altro che Lello Balsano, intenzionato a vendicarsi di Nicotera, visto che ha posto in arresto il capo del suo clan camorristico.

Raffaele (Patrizio Rispo), a questo punto, cercherà di guadagnare l'uscita, se poi non venisse accerchiato da alcuni complici di Lello. In questo frangente, quest'ultimo chiederà a Giordano, in quanto suocero di Nicotera, di aiutarli a scoprire chi li ha traditi, mettendo così in arresto il loro boss. Il portiere, a questo punto, proverà a divincolarsi dalla morsa dei giovani, che senza esitazione gli daranno un poderoso pugno allo stomaco dopo averlo pesantemente minacciato.

Infine i malavitosi lo minacceranno di gravi ripercussioni verso i famigliari se non fornirà loro tali informazioni.

Silvia lascia il Vulcano

Nei prossimi appuntamenti di Upas, Roberto sorprenderà Lara con una particolare richiesta. Tuttavia il tycoon, dimostrando di essere molto sincero, informerà la donna che tra di loro non ci potrà mai essere niente nonostante sia in attesa di suo figlio.

Silvia, invece, lascerà il Vulcano in mano di Nunzio, poiché ha scelto di raggiungere Giancarlo in Puglia per non dare false speranze a Michele Saviani dopo il loro riavvicinamento.

Problemi in corsia per Rossella

Per Bianca, invece, ci sarà una giornata molto impegnativa a scuola. La bambina farà la sua conoscenza con un ragazzino, che potrebbe rappresentare la sua prima cotta. La figlia di Angela, infatti, dovrà scontrarsi con le prime delusioni d'amore.

Allo stesso tempo, Rossella avrà alcuni problemi in corsia, dove si troverà a gestire un paziente piuttosto difficile.

Niko, Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena, intanto, avranno un confronto per la volontà di Micaela di portare Jimmy in vacanza nel Buthan. Alla fine, quest'ultimo troverà la soluzione capace di mettere d'accordo tutti.