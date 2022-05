Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 9 al 13 maggio e al centro dei riflettori ci sarà la coppia formata da Rossella e Riccardo che giungerà alla rottura. La vita sentimentale si complicherà anche per Silvia che avrà una discussione con Michele e riceverà una proposta inaspettata da Giancarlo, pronto a trasferirsi a Bari. Eugenio, invece, porterà avanti una delicata operazione che terminerà con l'arresto del boss Argento, mentre Viola riceverà delle minacce. Infine, Niko e Alberto discuteranno sulla gestione dei clienti dello studio.

Silvia e Rossella in difficoltà con l'amore

Le puntate di Un posto al sole in onda nella settimana dal 9 al 13 maggio vedranno protagonisti Rossella e Riccardo. Secondo le anticipazioni, il dottor Crovi tradirà la sua fidanzata con Virginia, ma poi si sentirà inevitabilmente in colpa nei confronti della figlia di Silvia, soprattutto perché lei si mostrerà disponibile a fare un passo verso di lui. Rossella si renderà subito conto che qualcosa non va nel comportamento di Riccardo e messo alle strette l'uomo deciderà di troncare la sua relazione, lasciando la dottoressa Graziani senza parole. Nel frattempo, Silvia avrà una discussione accesa con Michele e subito dopo riceverà da Giancarlo una proposta inaspettata.

L'uomo, infatti, comunicherà alla sua compagna che potrebbe trasferirsi a Bari e tra loro nascerà inevitabilmente uno scontro sulle ripercussioni che questa decisione potrebbe avere nel loro rapporto. Successivamente, Silvia confiderà a Mariella di avere dei dubbi sul suo futuro con Giancarlo.

Lara continuerà la sua guerra contro Roberto: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 9 al 13 maggio rivelano che Viola riceverà delle minacce proprio quando Eugenio starà portando a termine una delicata operazione anti-camorra che porterà all'arresto del boss Argento. Tra Marina, Lara e Roberto, intanto, la situazione continuerà ad essere molto tesa e Ferri troverà un modo per liberarsi della signora Martinelli.

Lara, però, avrà un altro asso nella manica grazie ad una scoperta sorprendente che le permetterà di fronteggiare Roberto. Le tensioni non mancheranno neanche allo studio di Niko che inizierà a non tollerare l'invadenza di Alberto in merito alla gestione dei clienti e tra i due colleghi ci sarà una discussione.

Giuditta aiuterà Jimmy con i compiti: anticipazioni settimana 9-13 maggio

Durante la settimana dal 9 al 13 maggio a Un Posto al sole ci sarà spazio anche per le trame più leggere che vedranno protagonisti Guido e Mariella alle prese con i sospetti sul tradimento di Sarti nei confronti di Salvatore. A questo proposito, la moglie di Del Bue deciderà di agire in prima persona per aiutare il suo amico. A casa Poggi, invece, continuerà ad essere presente Giuditta che questa volta si troverà ad aiutare Jimmy a svolgere i numerosi compiti, anche se il bambino non ne sarà molto entusiasta.