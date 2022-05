Il personaggio di Rossella non se la sta passando benissimo in queste puntate di Un posto al sole. Il tradimento di Riccardo l'ha destabilizzata al punto da minare la sua concentrazione sul lavoro. La giovane dottoressa ha infatti messo a rischio la vita di un suo paziente e in futuro le cose non andranno molto meglio. Giorgia Gianetiempo fortunatamente non ha i problemi del suo personaggio, dal momento che è fidanzata felicemente da anni con Luca Turco, che nella soap opera interpreta Niko Poggi.

L'attrice ha da poco mostrato, nelle sue stories, un video che ha fatto letteralmente impazzire i fan dove mostra il suo nuovo look, dopo un netto taglio di capelli.

Un posto al sole: l'attrice che interpreta Rossella cambia look

Giorgia Gianetiempo ha un profilo Instagram molto seguito che conta quasi 200 mila follower. L'attrice, oltre a recitare in Un posto al sole, è molto attiva come influencer. Negli ultimi mesi ha svelato ai suoi fan di voler tagliare i capelli, ma ha anche aggiunto di non poterlo fare per esigenze di copione. A quanto pare però adesso le cose sono cambiate e la giovane artista ha ricevuto il permesso da parte della produzione.

Giorgia si è quindi recata dal suo parrucchiere per dare un taglio netto alla sua folta capigliatura. Il momento è stato immortalato in alcune stories che hanno fatto impazzire i suoi fan.

Giorgia ha donato i suoi capelli

Giorgia ha mostrato, nelle sue stories, il momento del taglio. L'attrice visibilmente emozionata ha affermato che le veniva da piangere al pensiero di tagliarsi capelli, in modo così netto dopo tanti anni. Nel breve filmato si vede il suo parrucchiere intento a tagliarle una lunghissima ciocca di capelli, che poi si è rivelata essere della lunghezza di ben 31 centimetri.

Giorgia ha poi svelato che donerà i suoi capelli ad un ente benefico.

I messaggi dei fan di Giorgia Gianetiempo

Giorgia, una volta rientrata a casa, ha girato un nuovo video dove ha mostrato ai suoi follower il nuovissimo look, confermando di essere felicissima della sua scelta. L'attrice ha svelato che durante il taglio molti suoi fan l'avevano pregata di fermarsi e non farlo, ma ormai la decisione era presa.

Queste le sue parole: " L'ho fatto. Cambio Look, sono diversa ma mi piace da morire. È bello, ci sta. Per la donazione ci voleva un minimo di 25 centimetri e io ho raggiunto 31 centimetri. quindi sono contentissima".

Senza fare spoiler va detto che nelle prossime puntate Rossella dovrà venire a patto con i suoi errori e le sue scelte. La giovane dottoressa non se la passerà benissimo, ma sarà proprio il lavoro a farle rivalutare alcune persone e darle la forza di andare avanti.