Alessandro Iannoni ha abbandonato l’Isola dei Famosi. In un’intervista il padre Giuseppe ha rivelato in quali rapporti si trova con il figlio. A tal proposito l’uomo si è detto orgoglioso per la decisione di Alessandro, ovvero lasciare il reality show per dedicarsi alla sessione estiva degli esami universitari.

L’accaduto

In occasione del prolungamento dell’Isola dei Famosi - la finale è stata spostata al 27 giugno 2022 - i naufraghi hanno dovuto decidere se accattare il nuovo contratto o tornare in Italia. Tra i naufraghi che hanno deciso di abbandonare il programma, c’è stato anche Alessandro Iannoni.

Il figlio di Carmen Di Pietro ha rivelato che non vuole più togliere tempo allo studio. A giugno, Alessandro deve studiare per la sessione estiva degli esami universitari. Nonostante Ilary Blasi e gli opinionisti del reality show abbiano cercato di convincere Iannoni a restare in Honduras, Alessandro è rimasto fermo sulla sua decisione.

Le parole del papà

In un’intervista rilasciata a Fanpage Giuseppe Iannoni ha detto cosa pensa della decisione del figlio. Il diretto interessato ha ammesso di essere orgoglioso di avere un figlio che alla popolarità ha preferito lo studio. Tuttavia, il signor Iannoni ha fatto una confidenza sul figlio Alessandro: “Ci tengo a dire che non è un ragazzo solo casa e chiesa che studia e basta obbedendo agli ordini della madre”.

L’uomo ha precisato che suo figlio ha una vita sociale come tutti i ragazzi della sua età: esce con gli amici, va al cinema, nei pub e si diverte. In questo momento della sua vita, però, terminare il percorso di studi è la sua priorità. Sulla base di quanto dichiarato Giuseppe Iannoni si è detto orgoglioso per la scelta effettuata da suo figlio.

‘Carmen non ha fatto nulla per convincerlo’

Cosa pensa l’ex marito di Carmen Di Pietro sulla partecipazione di Alessandro Iannoni all‘Isola dei Famosi? Il diretto interessato ha ammesso di avere incoraggiato da subito il figlio: “Gli ho detto che era un’occasione di crescita in più”. L’uomo ha rivelato che l’estate Alessandro va sempre in Inghilterra, dove lavora come cameriere per mantenersi gli studi ed essere indipendente.

In merito alla partecipazione al reality show di Canale 5, il signor Iannoni ha fatto sapere che non c’entra lo zampino di Carmen Di Pietro. La sua ex moglie ha solo parlato della sua prima esperienza in Honduras e ha smosso una certa curiosità in Alessandro. Nel momento in cui si è presentata l’occasione di partecipare all‘Isola dei Famosi, Alessandro ha voluto mettersi alla prova e ha voluto provare le stesse emozioni raccontare dalla mamma Carmen.