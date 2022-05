In Una vita, nel corso degli episodi in onda dal 29 maggio al 4 giugno 2022, Anabel Bacigalupe morirà per mano del neo marito Aurelio Quesada. Il tutto accadrà proprio mentre Acacias sarà sconvolta da un attentato anarchico durante il quale perderanno la vita pure Antonito e Carmen.

Aurelio Quesada vuole sbarazzarsi della neo moglie Anabel

La nuova settimana di programmazione, riserverà numerosi colpi di scena ai telespettatori di Una vita. In primis, il pubblico assisterà alla morte di Marcos Bacigalupe per mano di Natalia. A finire in carcere inizialmente, sarà Felipe, colui che avrà rinvenuto il corpo.

Natalia però, deciderà di confessare l'omicidio e sarà lei a finire in prigione. Intanto Aurelio e Anabel si saranno sposati in gran segreto. Quesada cercherà di mostrarsi come il marito perfetto, ma sarà chiaro che mirerà a liberarsi di Anabel per entrare in possesso dell'eredità dei Bacigalupe. Leonardo nel frattempo, consegnerà a Soledad la dinamite e le ordinerà di preparare la bomba. L'attentato anarchico dovrà avvenire nel giro di pochi giorni.

Aurelio accoltella a morte Anabel: anticipazioni Una vita

In Una vita, nelle puntate in onda sino al 4 giugno, Antonito annuncerà che diventerà ministro del lavoro. Leonardo e Soledad arriveranno ad Acacias sotto mentite spoglie e piazzeranno la bomba.

L’attentato al ristorante genererà il caos più totale. Anabel in quel momento, si troverà in chiesa per organizzare il funerale del padre Marcos. Dopo essersi resa conto che sarà scoppiata una bomba, si metterà alla ricerca del marito Aurelio. Quando lo troverà, Quesada le chiederà scusa e subito dopo l'accoltellerà a morte.

Un terribile gesto quello dell'uomo, ma non sarà l'unico evento drammatico a cui assisteranno i telespettatori di Canale 5.

Attentato anarchico ad Acacias: Carmen e Antonito muoiono

L'attentato anarchico infatti, avrà provocato diverse morti tra le quali quelle di Carmen e Antonito. Quindi, nel giro di poche puntate, i fan di Una vita, si troveranno a dover dire addio a diversi personaggi.

Anche Natalia perderà la vita in cella. In questo caso, sarà Genoveva ad ordinare la sua morte. A seguito di tutti questi eventi drammatici, vi sarà un salto temporale che porterà le vicende avanti di cinque anni. Molte cose saranno cambiate. Ad esempio, Lolita avrà deciso di mandare Moncho a vivere a Cabrahigo. Ramon e Felipe saranno profondamente cambiati, mentre Rosina e Liberto saranno caduti in rovina. Non solo, faranno ritorno ad Acacias anche Genoveva e Aurelio Quesada e lo faranno da marito e moglie. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 14:10 per non perdere nulla di queste intricate vicende.