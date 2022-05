Le puntate di Un posto al sole proseguono la propria messa in onda su Rai 3. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 6 a venerdì 10 giugno ci saranno importanti novità per il piccolo Jimmy. Il giovane Poggi, infatti, inizierà a soffrire per amore, dopo il rientro a Napoli di Cristina. La piccola Ferri si dimostrerà fredda con il suo amico e il ragazzino chiederà consigli sia a sua mamma Micaela, sia a sua zia Serena. Nel frattempo Ferri rimprovererà il figlio di Niko che, alla fine, riuscirà ad avvicinarsi a Cristina.

Un posto al sole, anticipazioni al 10 giugno: Roberto Ferri critica Jimmy

Jimmy inizierà a soffrire per amore. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, andate in onda sul piccolo schermo, il figlio di Niko ha iniziato a provare sentimenti per Cristina. Purtroppo, però, la lontananza della figlia di Ferri non ha aiutato i due ragazzini a vivere al meglio la loro prima cotta.

Nei prossimi episodi della soap partenopea, che verranno trasmessi in televisione dal 6 al 10 giugno, Cristina tornerà a Napoli e, pertanto, Poggi sarà felice di rivederla. Un imprevisto, però, cambierà l'umore della bambina. Lara, infatti, ha iniziato una convivenza con Roberto e, quindi, la figlia di Greta sarà spiazzata per la presenza della donna a Palazzo Palladini.

Nel frattempo le anticipazioni trapelate rivelano che Roberto Ferri rimprovererà Jimmy. Al momento, però, non è chiaro come mai l'imprenditore se la prenderà con il bambino.

Upas, puntate al 10 giugno: Cristina Ferri tratta con freddezza Jimmy Poggi

Cristina non avrà un rientro sereno in città. Infatti, la presenza di Lara, con cui deve vivere a casa di suo padre, turberà a tal punto la giovane Ferri, che ci andrà di mezzo il figlio di Niko.

Infatti, le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole fino al 10 giugno rivelano che la figlia di Roberto sarà infastidita dal dover convivere forzatamente con Martinelli e inizierà a trattare con freddezza il giovane Poggi.

Il nipote di Renato sarà triste per i modi sgarbati della sua amica e Micaela si accorgerà che qualcosa non va in suo figlio.

A quel punto, la gemella Cirillo suggerirà al bambino di fare il duro e l'indifferente con la piccola Ferri. Il suggerimento di sua mamma non si rivelerà giusto e Jimmy, pertanto, si rivolgerà a cercare aiuto da sua zia Serena. La moglie di Filippo dirà a suo nipote di puntare sulla spontaneità e il figlio di Niko adotterà proprio questa strategia.

Upas, episodi al 10 giugno: Jimmy porta Cristina Ferri al mare

Grazie alle parole di sua zia, Jimmy riuscirà a riavvicinarsi alla figlia di Greta. Nonostante le critiche subite da parte di Roberto Ferri, il piccolo Poggi riuscirà a portare al mare Cristina e si scuserà con lei a causa dell'atteggiamento scostante che ha avuto nei giorni precedenti. Sentendo le parole di suo figlio, Micaela alzerà gli occhi al cielo, ritenendo che, caratterialmente, il suo bambino sia molto simile a Niko.