Le anticipazioni di Una Vita delle prossime puntate in onda su Canale 5 vedono protagonista Soledad, che dovrà fare i conti con una confessione che le cambierà completamente l'esistenza. La cameriera non verrà assicurata alla giustizia, ma verrà coinvolta in una faccenda inquietante che cambierà per sempre le sorti di Acacias. Saranno le ultime scene nelle quali il pubblico potrà vederla. Nel frattempo ci saranno sviluppi anche per la dolce Marcelina, che prenderà una decisione inaspettata.

Anticipazioni nuove puntate di Una Vita su Canale 5

Gli spoiler dei prossimi episodi di Una vita vedranno Natalia costretta al carcere, in quanto tutti i sospetti in merito alla morte di Felicia sono caduti su di lei.

Felipe ha deciso di aiutarla a dimostrare la sua innocenza e sta iniziando anche a innamorarsi di lei, con grande rabbia di Genoveva.

La situazione prenderà una piega completamente inaspettata quando Marcos scoprirà che Natalia non è la vera responsabile del decesso della compianta moglie. Messa con le spalle al muro, Soledad confesserà l'omicidio di Felicia. Tuttavia, qualcosa di inquietante sta per abbattersi sul quartierino spagnolo.

Natalia provoca un attentato ad Acacias 38

La domestica finirà in grossi guai nelle prossime puntate di Una Vita: Soledad riceverà della dinamite e ne resterà sconvolta. Anche i Palacios verranno spaventati da strani pacchetti e capiranno di essere in pericolo.

Le loro intuizioni saranno ben presto confermate.

Soledad verrà, suo malgrado, coinvolta in un attentato organizzato dagli anarchici e obbligata a piazzare un ordigno nella pubblica piazza. L'esplosione causerà morti e feriti, tra i quali anche Carmen e Antonito. La stessa Soledad perderà la vita. Addio dunque a Silvia Marty, l'attrice che l'ha impersonata nella soap opera.

Marcelina segue la sua vocazione religiosa, spoiler Una Vita

Dopo l'attentato che devasterà Acacias tutto cambierà. Dalle anticipazioni di Una Vita si evince che Felipe sarà un uomo senza speranza, in quanto non si riprenderà mai dal trauma subito e si rinchiuderà in casa con continue e preoccupanti crisi di nervi. Saranno Casilda e l'infermiere Gerardo (una delle new entry dell'ottava e ultima stagione) a occuparsi di lui.

Dunque Felipe avrà una malattia mentale e rifiuterà le cure, mettendo a rischio la sua stessa esistenza.

Intanto Marcelina capirà di non aver più intenzione di fare la domestica e sceglierà di seguire la sua vocazione religiosa, anche per ringraziare Dio di averla salvata dall'esplosione. La cameriera vorrà entrare in convento e si appresterà a salutare gli amici che l'hanno accolta con calore durante la sua permanenza nel quartierino.