Continua l'appuntamento con Un Posto al sole: le anticipazioni della puntata di domani, giovedì 5 maggio 2022 in onda su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay on demand e in replica vedono Roberto Ferri prendere una decisione assolutamente inaspettata dopo che Filippo è venuto a sapere del ricatto ordito dal padre e da Lara ai danni di Chiara, ora protetta da Marina. Si torna a parlare di Alberto e Clara che, per l'ennesima volta, resterà spiazzata da una mossa insolita di Palladini. Che conseguenze ci saranno invece dopo il bacio tra Elvira e Raffaele?

Raffa sta mettendo a rischio il suo matrimonio ma Ornella, presa come è dai suoi impegni lavorativi, non pare rendersi conto della gravità della situazione.

Un Posto al sole puntata 5939 giovedì 5 maggio 2022

Filippo ha finalmente saputo che suo padre e Lara hanno messo in piedi un ricatto orribile per mettere le mani sull'hotel Petrone, spingendo Chiara alla dipendenza da sostanze. Qualcosa di assolutamente imperdonabile e che avrà conseguenze molto serie per tutte le persone coinvolte.

Intanto, Lara ha messo a segno la sua vendetta facendo leggere a Fabrizio la lettera che Marina ha scritto a Ferri confessandogli il suo amore e, nello stesso tempo, il sacrificio di restare accanto a un uomo che non ama ma che ha bisogno di aiuto.

E così, Rosato si è precipitato da Marina chiedendole il divorzio, ma senza raccontarle quanto successo. Nella puntata di domani, una preoccupata Giordano sarà sempre più indecisa sul da farsi.

Roberto Ferri si arrende

Come raccontano le anticipazioni di Un Posto al sole della puntata di giovedì 5 maggio, Roberto spiazzerà tutti presentando le dimissioni dal gruppo Petrone.

Ci saranno ovviamente grandi ripercussioni, e non solo nella sfera professionale.

Intanto, Guido verrà a conoscenza diretta di un episodio alquanto compromettente che ha come protagonisti il dottor Sarti e un'infermiera. Guai in vista per Cerruti?

Alberto spiazza Clara, spoiler Upas

Non solo Ornella e Raffaele avranno problemi di coppia.

Arrivano guai anche per Silvia e Giancarlo che, nelle prossime puntate, dovranno affrontare un momento molto difficile.

Stando alle anticipazioni di Un Posto al sole, Giancarlo dovrà partire e Silvia non se la sentirà di seguirlo. Ma è ancora presto per parlare di questa nuova storyline. Nell'episodio di Upas di domani giovedì 5 maggio 2022, invece, si tornerà a parlare della complicata relazione tra Alberto e Clara.

Ebbene sì, perché Palladini stupirà Clara con una mossa inaspettata, destabilizzandola come sa fare molto bene. Che cosa avrà in mente questa volta? Non resta che aspettare la puntata per scoprirlo.