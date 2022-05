Da non perdere le anticipazioni di Una vita delle puntate settimanali in onda dal 15 al 21 maggio su Canale 5 alle 14:10 circa e on demand e in replica su Mediaset Infinity. Le trame della soap si tingono di giallo, dopo che Lolita sarà pervasa da una costante angoscia vedendo aggirarsi nel quartierino di Acacias uno sconosciuto. Antonito si è messo ancora nei guai? Nel frattempo, Alodia scopre di essere incinta e corre a dare la notizia a Ignacio, che non la prende affatto bene. La poverina trova consolazione in Casilda, furiosa con il nipote di Bellita per il suo atteggiamento poco responsabile.

Infine un amato personaggio sarà in pericolo di vita e ci sarà poco tempo per evitare il peggio.

Una Vita, anticipazioni prossima settimana: Soledad confessa

Nelle nuove puntate di Una Vita, Natalia sarà ancora in carcere da innocente con l'accusa di aver ucciso Felicia. Il suo stato d'animo è penoso e Genoveva cerca di consolarla, mentre Felipe prova a dimostrare la sua estraneità ai fatti.

Quando tutto sembra ormai perduto, ecco il colpo di scena. Marcos scopre le prove che incastrano la vera responsabile della morte di Felicia.

Messa con le spalle al muro, Soledad confessa la verità e ammette di aver avvelenato la povera Felicia perché gelosa di Marcos, che furioso tenta di toglierle la vita.

Anabel fugge dal convento ma rientra con un uomo

Si complicano le cose per Anabel, che verrà spiazzata da Aurelio. Prima di quel momento, però, ci saranno ancora parecchi eventi che la riguarderanno. La giovane riuscirà a scappare dal convento e le suore avviseranno immediatamente Marcos.

La madre superiora informerà Marcos del fatto che la figlia è poi rientrata in compagnia di un uomo, destabilizzandolo parecchio.

Intanto Mendez sarà in serio pericolo. Ricoverato in ospedale, rischierà di morire dopo che una finta infermiera proverà a iniettargli del veleno. La mittente è niente di meno che Soledad. Per fortuna Belda fermerà appena in tempo la donna pagata dalla perfida domestica.

Lolita indaga, Alodia è incinta: puntate italiane Una Vita

Continuando con le nuove anticipazioni di Una Vita, Don Eduardo Dato offrirà ad Antonito l’opportunità di diventare ministro del lavoro, ma deve mantenere il segreto fino a che non sarà ufficiale.

La situazione si farà preoccupante dopo che Lolita vedrà aggirarsi con fare misterioso l'uomo che ha regalato ad Antonito una clessidra: che cosa vuole da lui e perché quello strano dono?

Infine Alodia scoprirà di aspettare un bambino e darà la notizia a Ignacio, che non la prenderà affatto bene. Il giovane non ha intenzione di prendersi le sue responsabilità e non avrà mezzi termini nel comunicarlo alla povera ragazza.