Cambia tutto nelle nuove puntate di Un posto al sole, Lara è incinta e ora ha un asso nella manica per incastrare Roberto. Ma le cose non andranno come previsto negli episodi di Upas della settimana 16-20 maggio 2022 in onda su Rai 3 alle 20:45 circa e on demand e in replica su RaiPlay. Occhio anche a Bianca e Gaia, che arriveranno a rischiare la vita per colpa della web challenge nella quale sono state intrappolate.

Lara è incinta, anticipazioni Un Posto al sole prossima settimana

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un Posto al sole vedranno Lara e Roberto a confronto.

La bella Martinelli, senza che se lo aspettasse, ha scoperto di aspettare un bambino dopo un malore al bar Vulcano. A comunicarglielo, la dottoressa Bruni, certa che la sua paziente ne fosse al corrente.

Intanto, Rossella soffre molto per la lontananza da Riccardo e si sente profondamente sola senza la sua presenza. Virginia, dal canto suo, non smette di provocare Crovi, decisa più che mai a riaverlo nella sua vita.

In questa complicata situazione, Riccardo si sentirà in difficoltà e non saprà se tornare sui suoi passi con Rossella o dare una svolta inaspettata alla sua vita amorosa.

Ferri con le spalle al muro

Lara sa che può usare la sua gravidanza per incastrare Roberto e far sì che la includa finalmente nella sua vita.

Quando Marina verrà a sapere che l'odiata Martinelli è incinta, perderà il controllo e sarà sul punto di lasciare Napoli per tornare a Londra.

Le anticipazioni di Un Posto al sole vedranno Roberto confuso, una volta scoperto che Lara è incinta. Ferri si sentirà messo con le spalle al muro, proprio ora che Marina, la donna che ama da sempre, sembra essersi avvicinata a lui.

Spoiler Un posto al sole: Mariella apre gli occhi a Cerruti

Silvia e Giancarlo raggiungono un accordo in merito al trasferimento lavorativo a Bari e Rossella viene messa al corrente della decisione della madre.

Ormai, è palese che Sarti abbia una relazione con il bell'infermiere che lavora con lui e Mariella è stanca di mentire.

Sceglie così di aprire gli occhi all'amico Sasà, consapevole che per lui sarà una sofferenza.

Attenzione agli sviluppi che porterà la web challenge nella quale si è infilata Bianca. Durante una serata in compagnia dell'amica Gaia, succederà qualcosa di imprevedibile e molto pericoloso.

Come raccontano le anticipazioni di Un Posto al sole, Gaia rischia di morire a Palazzo Palladini dopo aver ricevuto l'ordine dalla web challenge di farsi un selfie sul parapetto. A salvarla prima che sia troppo tardi sarà Raffaele. Dopo lo spavento, Bianca capirà che è giunto il momento di spezzare questa assurda catena e parlerà con i genitori.