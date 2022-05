Ci saranno diverse rivelazioni nel corso delle nuove puntate di Una vita trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera che arrivano dalla Spagna raccontano che José Miguel Dominguez metterà con le spalle al muro suo nipote. Ben presto l'uomo capirà che Ignacio Quiroga ha una relazione clandestina alle spalle di Alodia Exposito.

Anticipazioni Una vita: Alodia perde il bambino e cambia in peggio

Le anticipazioni di Una vita rivelano che José Miguel scoprirà un segreto compromettente sul nipote.

Tutto comincerà quando Alodia perderà il bambino che stava attendendo da Ignacio.

La donna si ritroverà sterile dopo l'aborto subito, tanto da essere costretta a rinunciare a diventare nuovamente madre. Per questo motivo Exposito inizierà ad assumere un comportamento altezzoso: in particolare l'ex domestica non parlerà più a Fabiana e Casilda mentre avrà un rapporto assai conflittuale con Maruxina, la nuova aiutante dei Dominguez.

Insomma Alodia cambierà in peggio tanto da diventare una donna arricchita e viziata. Un atteggiamento che si farà sempre più evidente dopo il suo matrimonio con Ignacio.

Ignacio trascorre molto tempo fuori di casa

Nelle puntate Spagna di Una vita, Ignacio (Marco Caceres) ormai un affermato medico trascorrerà molto tempo fuori di casa per presunti impegni in ospedale.

I problemi aumenteranno quando i coniugi Quiroga troveranno alloggio in casa dei Dominguez per via di alcuni lavori di ristrutturazione del loro lussuoso appartamento.

A tal proposito Alodia (Abril Montilla) si dedicherà ad alcuni hobby come lezioni di piano e solfeggio da parte della nuova vicina Valeria Cardenas. Quest'ultima convincerà la moglie di Quiroga che non è per niente portata per la musica.

L'ex domestica si comporta in questo modo per catturare le attenzioni di Ignacio, troppo occupato dagli impegni lavorativi che insospettiscono perfino il marito di Bellita.

Josè Miguel scopre che il nipote ha una relazione clandestina

Molto presto José Miguel comprenderà che Ignacio trascura la moglie in quanto ha una relazione clandestina lontano da Acacias 38.

Per questo motivo il signor Dominguez non esiterà a mettere con le spalle al muro il nipote, che questa volta non proverà nemmeno a difendersi.

Alla fine il marito di Bellita consiglierà a Quiroga di stare attento, tanto da invitarlo a pensarci bene prima che tutto ciò giunga alle orecchie di qualcuno.