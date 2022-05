Diverse novità interessanti accadranno ad Una vita, la soap opera realizzata interamente in Spagna. Gli spoiler delle nuove puntate raccontano che Genoveva Salmeron crederà che Aurelio le stia nascondendo qualcosa su Valeria Cardenas e David Exposito. Pertanto, la darklady inizierà a fare delle indagini sulla questione, tanto da sedurre il nuovo arrivato.

Una vita: Valeria nasconde un segreto

Le anticipazioni di Una vita annunciano che Genoveva metterà gli occhi addosso su un altro uomo.

Tutto comincerà quando Valeria arriverà ad Acacias 38, dimostrando di nascondere un segreto.

Ben presto si scoprirà che il vero marito della pianista, un certo Rodrigo, era stato costretto a fuggire in quanto minacciato a Barcellona da alcuni loschi individui. In quell'occasione Aurelio aveva offerto il suo aiuto alla Cardenas, convincendola a fingere di essere sposata con David, uno dei suoi migliori uomini: un modo per offrirle la giusta protezione dai malviventi, intenzionati a uccidere Rodrigo.

Tuttavia le intenzioni di Aurelio si dimostreranno poco chiare. L'uomo, infatti, inizierà a mentire spudoratamente a Valeria sul nascondiglio del suo vero marito. Inoltre, non le consegnerà le missive scritte da Rodrigo, tanto da nasconderle all'interno del suo scrittoio. Tale comportamento desterà i sospetti di Genoveva, che deciderà di vederci chiaro.

Genoveva vuole sedurre David

Nelle puntate spagnole di Una vita, Genoveva crederà che suo marito abbia messo gli occhi addosso su Valeria. Sospetti, che aumenteranno quando scoprirà che David era uno dei suoi dipendenti durante la Prima Guerra Mondiale. Inoltre la darklady comprenderà che Aurelio ha dato in affitto al suo tirapiedi uno dei suoi appartamenti di Acacias 38 solo per stare il più possibile vicino a Valeria, ossia la sua futura amante.

Ma il messicano negherà di avere un interesse per la pianista.

Per questo motivo Salmeron inviterà David e sua moglie a casa loro per vederli da vicino. Tuttavia il piano farà acqua da tutti i ponti visto che gli invitati e Aurelio si comporteranno in modo ineccepibile. Un teatrino che comunque insospettirà ancor di più Genoveva, la quale inizierà a puntare David, con lo scopo di sedurlo.

La pianista sorprende il suo finto marito insieme alla darkady

In pratica la darklady cercherà inutilmente di sedurre David, convinta del fatto che Valeria sia occupata a dare lezioni di piano ad Azucena, la nipote di Rosina: Exposito eviterà di compiere un passo azzardato nonostante provi attrazione per lei. L'uomo, infatti, dimostrerà di essere profondamente legato alla pianista, tanto da volerle essere fedele fino alla fine. Di conseguenza, Genoveva sarà costretta a incassare il rifiuto. Sarà proprio in questo momento che Valeria rientrerà in casa, trovando il finto marito in atteggiamenti fraintendibili con Salmeron. Da questo momento i falsi coniugi Exposito comprenderanno che la moglie di Aurelio rappresenta un pericolo per il loro segreto.