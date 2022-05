Nuovi triangoli amorosi sbocceranno nelle vicende di Una vita in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera già andate in onda in Spagna, rivelano che Aurelio Quesada inizierà a sviluppare un morboso interesse per Valeria Cardenas quando il suo matrimonio con Genoveva Salmeron entrerà sempre più in crisi.

Una vita: Valeria finge di essere sposata con David

Le anticipazioni di Una vita annunciano che Aurelio dimostrerà non essere indenne al fascino femminile. Tutto inizierà quando Valeria fingerà di essere sposata con David, un uomo al servizio di Quesada.

La pianista, infatti, sarà affidata alle cure del fratello di Natalia quando tenteranno di far del male al marito Rodrigo, costretto per questo a fuggire.

Nel frattempo il messicano ritornerà ad Acacias 38 dopo alcuni anni trascorsi in Messico con Genoveva per gestire il patrimonio lasciato dal defunto padre Salustiano. Valeria, a questo punto, chiederà informazioni su Rodrigo, tanto da affidare ad Aurelio una lettera da consegnargliela. Purtroppo tutte le lettere saranno nascoste all'interno di uno scrittoio dal Quesada, il quale non avrà nessuna intenzione di ricongiungere la pianista con il suo vero marito.

Il comportamento da dongiovanni di Aurelio preoccupa Genoveva

Nelle puntate Spagna di Una Vita, il comportamento da dongiovanni di Aurelio non andrà a genio a Genoveva, la quale cercherà di convincerlo a smetterla di correre dietro alle gonnelle in quanto non vuole diventare lo zimbello di tutto il vicinato.

Il messicano, a questo punto, preciserà a sua moglie che le conviene stare in silenzio visto che ha conoscenza di tutte le sue malefatte. In seguito Quesada passerà intere giornate all'interno di una casa di appuntamenti, dove avrà modo di parlare con David su come sta andando avanti il suo finto matrimonio con Valeria.

Il fratello di Natalia inizia a essere geloso della pianista

Ben presto Aurelio è diventerà sempre più geloso di Valeria. Per questo motivo il fratello di Natalia inizierà ad avere un comportamento minaccioso nei confronti di David, che invece inizierà a nutrire dei sentimenti nei confronti della pianista. Quesada, a questo punto, intimidirà al suo complice di non avvicinarsi troppo alla Cardenas.

Intanto David cercherà di tranquillizzare Aurelio in quanto non si è mai sentito attratto dalla donna. Poi Exposito inviterà la finta moglie a uscire dopo aver comprato due biglietti per un'esibizione teatrale, anche se è un'iniziativa per convincere il vicinato che non esistono problemi coniugali tra di loro.