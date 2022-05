Momenti drammatici si vivranno durante le nuove puntate di Una vita, che i telespettatori avranno l'opportunità di vedere nel corso delle prossime settimane in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti direttamente dalla Spagna annunciano che un folle gesto di Soledad Lopez provocherà la morte di Don Hilario e il grave ferimento di Antonito Palacios (Alvaro Quintana) e Carmen Sanjurjo.

Una vita: Aurelio scopre che Fausto e Soledad vogliono provocare un attentato

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate che verranno trasmesse a breve in televisione, raccontano che un attentato provocherà morte e distruzione ad Acacias.

Tutto avrà inizio quando Soledad deciderà di fuggire in quanto Marcos ha scoperto che è stata lei a eliminare l'amata moglie Felicia Pasamar (Susana Sotelo). Aurelio, a questo punto, aiuterà la domestica a nascondersi, ma durante la fuga noterà che la donna che porta con sé una borsa piena di esplosivo, per questo motivo le chiederà una spiegazione. Lei, però, si rifiuterà di aprire bocca, così il messicano rovisterà tra le sue cose e troverà una foto di Fausto. Quesada si recherà in carcere da quest'ultimo e scoprirà che il suo movimento anarchico sta organizzando un attentato per colpire Antonito.

Genoveva chiede a Quesada di aiutare gli anarchici

Nelle puntate spagnole di Una vita, Aurelio rinchiuderà Soledad in un luogo segreto e sarà lui a dirle di uscire per compiere l'attentato su ordine di Fausto.

Il messicano informerà Genoveva (Clara Garrido) su quello che sta per accadere ad Acacias 38. Tuttavia la dark lady, invece di spaventarsi, consiglierà al Quesada di aiutare gli anarchici per eliminare tutti i loro nemici, compreso Antonito. I due amanti diabolici avranno intenzione di eliminare anche Anabel per impossessarsi del patrimonio dei Bacigalupe: non avranno nessuno scrupolo.

Don Hilario muore, mentre Antonito e Carmen in gravi condizioni dopo l'esplosione di un ordigno

Soledad e uno scagnozzo di Fausto lasceranno un ordigno nascosto in un cestino ricolmo di vivande, che seminerà terrore e distruzione alla sua esplosione. Il vice parroco Don Hilario morirà sul colpo, mentre Antonito e la matrigna Carmen appariranno in gravissime condizioni, tanto da far preoccupare Lolita (Rebeca Alemany) e Ramon (Junma Navas).

Allo stesso tempo Anabel correrà da Aurelio in cerca di protezione dopo essersi recata in chiesa per organizzare i solenni funerali di Marcos. Purtroppo la giovane andrà incontro a una sorpresa amara. Il Quesada non esiterà a pugnalare sua moglie dopo averla abbracciata forte a sé.