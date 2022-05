L'appuntamento con Uomini e donne è confermato dal 23 al 27 maggio 2022 con le nuove puntate inedite che saranno trasmesse su Canale 5.

Le anticipazioni del programma di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le vicende della coppia composta da Ida e Riccardo, la quale si ritroverà nuovamente a parlare del loro problematico rapporto.

Tina Cipollari, invece, non sarà in studio in queste nuove puntate e poi è prevista una nuova sfilata che vedrà protagonisti i cavalieri del trono over.

Riccardo scoppia in lacrime per Ida: anticipazioni Uomini e donne 23-27 maggio

Nel dettaglio le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e donne, che andranno in onda dal 23 al 27 maggio 2022, rivelano che si tornerà a parlare di Ida e Riccardo, dopo che il cavaliere avrà un vero crollo emotivo.

Dopo aver ascoltato un brano che lo porterà indietro con la mente, ai tempi in cui fece la fatidica proposta di matrimonio a Ida, ecco che il cavaliere crollerà in lacrime e uscirà per diversi minuti dallo studio.

Immediata la reazione di Ida, che a quel punto deciderà di rincorrerlo dietro le quinte del programma di Maria De Filippi per cercare di capire cosa stia succedendo.

Da quel momento in poi i due si ritroveranno protagonisti di un nuovo attesissimo confronto in studio, durante il quale Ida proverà a mettere alle strette il suo ex uomo.

Ida mette alle strette il suo ex Riccardo Guarnieri a U&D: ecco perché

Le anticipazioni di Uomini e donne fino al 27 maggio 2022 rivelano che la dama chiederà a Riccardo di far chiarezza con i sentimenti che prova e quindi vorrà sapere ufficialmente quello che prova nei suoi confronti.

Il cavaliere, però, anche questa volta non sarà chiaro al 100% e continuerà a tergiversare, senza dare delle risposte certe.

Ida perderà le staffe e lascerà lo studio: sarà Riccardo, questa volta, a rincorrerla e insieme decideranno di concedersi una seconda possibilità e quindi incontrarsi fuori dallo studio del dating show di Canale 5 per fare un po' di chiarezza con quello che provano l'uno nei confronti dell'altra.

Tina assente in studio, Riccardo provoca Ida: anticipazioni Uomini e donne al 27 maggio

Insomma delle puntate molto movimentate per la coppia composta da Ida e Riccardo anche se, in questa settimana di programmazione di Uomini e donne, le loro vicende non potranno essere commentate in studio da Tina Cipollari.

L'opinionista non ha preso parte alla registrazione che andrà in onda questa settimana: non era presente in studio e neppure in collegamento video, e non si sanno i motivi di questa sua assenza in trasmissione.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne dal 23 al 27 maggio rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova sfilata maschile.

Anche in questo caso Riccardo non perderà occasione per provocare la sua ex Ida Platano, la quale verrà invitata sulla passerella e insieme saranno protagonisti di un balletto provocante.

Si avvicina lo stop estivo per Uomini e donne: ecco quando ci sarà l'ultima puntata

Una nuova settimana che si preannuncia imperdibile per i tantissimi fan della trasmissione di Canale 5, in attesa del finale di stagione in programma la settimana successiva dal 30 maggio al 1° giugno, quando poi andrà in onda l'ultima puntata di questa edizione.

Le ultime puntate di Uomini e donne saranno incentrate sulle scelte dei due tronisti, Luca e Veronica, i quali hanno portato a termine il loro percorso nello studio del dating show Mediaset.

Entrambe le scelte sono state già registrate nei giorni scorsi e al momento le riprese del programma sono ufficialmente terminate. Dopo la lunga pausa estiva, però, la trasmissione tornerà nuovamente a presidiare la fascia del primo pomeriggio con le nuove puntate che popoleranno il palinsesto della stagione tv 2022/2023.