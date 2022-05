Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 da lunedì 23 a venerdì 27 maggio ci saranno diverse novità. In particolare, Suhan dirà a Cesur che Tahsin è in fin di vita. I due si riavvicineranno, ma poi avranno altre discussioni perché Cesur accuserà Suhan di aver tolto loro l'occasione di diventare genitori.

Nel frattempo, Suhan vorrà sapere da Riza come ha fatto ad avere l'Hotel del padre in regalo e lui di tutta risposta gli mostrerà il video della morte di Salih.

Suhan dirà a Cesur che suo padre è gravemente malato

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Mihriban terrà un discorso per candidarsi come sindaco. Riza approfitterà di questa occasione per dire a tutti gli abitanti di Korludag che Tahsin gli ha donato l'albergo. Tutto ciò però manderà il padre di Suhan su tutte le furie, perché avrebbe voluto che la notizia fosse riservata.

Intanto, Suhan confesserà a Cesur che il padre è in fin di vita. Questa notizia farà riavvicinare i giovani protagonisti, anche se questa pace durerà poco. Infatti, presto tra i due ci saranno nuove discussioni, in quanto l'uomo accuserà la giovane di aver rovinato tutto, scegliendo di non far nascere il loro bambino.

Riza mostrerà a Suhan il video della morte di Salih

Intanto continueranno le indagini sulla morte di Salih. Riza andrà di nascosto in ospedale e ucciderà il mendicante, prima che Cesur riesca a farci due chiacchiere. Subito dopo, Riza riceverà la visita di Suhan che vorrà sapere come abbia fatto ad ottenere in regalo l’hotel Korludag.

Riza mostrerà il video della morte di Salih alla figlia di Tahsin e dirà che sta ricattando l'uomo.

Poco dopo, Tahsin proporrà a Turan di lavorare per lui per eliminare Riza, ma l’uomo rifiuterà la proposta.

Cesur rapirà Riza

Mihriban sarà pronta a tenere un discorso per la campagna elettorale e chiederà a Cesur di aprire il comizio.

Il tutto si terrà in un'aria festa che verrà interrotta da Tahsin che ricorderà a tutti di essere lui il fondatore del paese e per portare i cittadini dalla sua parte lancerà monete d'oro dal palco.

Cesur farà rapire Riza, lo rinchiuderà e vorrà costringerlo a dire la verità. Nel frattempo, Suhan scoprirà dove il suo ex marito tiene prigioniero Riza e gli dirà di liberarlo, ma lui rifiuterà categoricamente.

Infine, Cesur sarà costretto a liberare l'uomo, perché Suhan sarà ostaggio di Turan. In realtà è stata la stessa donna ad organizzare il finto rapimento, però prima si farà promettere da Riza di non denunciare Cesur. Quest'ultimo, però, ha nascosto una telecamera e quando vedrà il video, metterà la ragazza con le spalle al muro.