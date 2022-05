Secondo alcune recenti indiscrezioni la stagione 2021/2022 di Uomini e Donne dovrebbe finire mercoledì 8 giugno. Quindi a breve, nel corso delle prossime registrazioni, Luca Salatino e Veronica Rimondi prenderanno una decisione definitiva tra i loro corteggiatori.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Un'altra edizione di Uomini e Donne sta per concludersi: quelle che stanno andando in onda in questi giorni, infatti, sono le ultime puntate prima della pausa estiva che il dating-show si concede ogni anno.

Una notizia che è trapelata in queste ore sulla trasmissione di Maria De Filippi, riguarda la data in cui dovrebbe salutare il pubblico (per poi dare appuntamento a settembre con nuove storie da raccontare).

Contrariamente a quello che era circolato finora, il programma di Canale 5 dovrebbe andare in onda fino a mercoledì 8 giugno, quindi ci sarebbero ancora un bel po' gli appuntamenti che devono essere trasmessi prima dell'inizio delle vacanze.

A partire da giovedì 9 giugno, poi, la rete ammiraglia Mediaset dovrebbe proporre la soap opera spagnola "Un altro domani", che farà compagnia ai telespettatori per tutta l'estate e finché U&D non tornerà.

Riprese di Uomini e Donne importanti

Dopo aver saputo che la stagione 2021/2022 di Uomini e Donne terminerà molto probabilmente il prossimo 8 giugno, i fan hanno cominciato ad ipotizzare i giorni in cui andranno in onda le scelte degli unici due tronisti rimasti nel cast.

Sono settimane che si vocifera di possibili novità sui giovani protagonisti della trasmissione, ma fino ad oggi non è mai successo nulla: Luca Salatino e Veronica Rimondi continuano a dirsi indecisi sulla scelta che devono fare e confusi sulla persona che vogliono al loro fianco nella vita quotidiana.

Visto che il dating-show dovrebbe essere trasmesso in tv per quasi un altro mese, è possibile che i ragazzi seduti sulla poltrona rossa annuncino le loro scelte nelle prossime registrazioni, quelle che poi saranno mostrate sul piccolo schermo tra fine maggio e inizio giugno.

Il primo a comunicare la propria preferenza, dovrebbe essere Luca. Il romano è indeciso tra Lilli e Soraia da tanto tempo, ma la decisione finale potrebbe prenderla tra una ventina di giorni, ad una settimana dalla fine dell'edizione.

News sui giovani di Uomini e Donne

Dopo Luca, toccherà a Veronica rendere pubblica la sua preferenza tra i corteggiatori che sta conoscendo davanti alle telecamere da mesi.

La tronista di Uomini e donne sta uscendo sia con Matteo che con Andrea (Federico è stato eliminato nel corso della registrazione del 10 maggio) e non riesce a capire quale dei due sia più adatto a starle a fianco come fidanzato.

La scelta della giovane Rimondi, dunque, potrebbe andare in onda poco prima della fine della stagione 2021/2022 del programma di Canale 5. Non è da escludere, ad esempio, che la puntata dedicata alla decisione finale della ragazza sia proprio l'ultima prima della pausa estiva.

Per quanto riguarda i protagonisti del Trono Over, non dovrebbero esserci grosse sorprese prima dell'inizio delle vacanze. Le ultime anticipazioni non lasciano pensare alla nascita di nuovi amori, a meno che Ida Platano non decida di spiazzare tutti fidanzandosi con Marco dopo poche settimane di frequentazione.