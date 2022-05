Questo mercoledì 11 maggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini&Donne. L'atteggiamento poco comprensivo che Maria De Filippi ha avuto nei confronti di Gemma, ha portato tanti telespettatori a pensare che il suo futuro potrebbe non essere nel cast del dating-show dopo l'estate. La dama è stata rimproverata e accusata dalla conduttrice di inscenare delle "pantomime" per far sì che si parli di lei in studio.

Periodo non semplice per la protagonista di U&D

Dopo essere stata in ombra per mesi, ultimamente Gemma era tornata al centro dell'attenzione per la conoscenza con Giacomo.

Era stato il cavaliere a proporsi a Galgani un po' a sorpresa, dicendosi pronto ad andare contro tutto e tutti pur di frequentarla.

A distanza di poche settimane da quel momento, il pubblico di U&D è stato informato della decisione dell'uomo di interrompere il rapporto per una serie di divergenze.

Mercoledì 11 maggio, infatti, Maria De Filippi ha chiamato a centro studio l'uomo e non ha neppure chiesto alla 72enne i motivi della loro rottura, in quanto aveva già dato tutto per scontato essendosi i due chiariti privatamente.

A un certo punto, però, la torinese ha iniziato a rimproverare Giacomo per le mancanze che avrebbe avuto nella loro breve "liason": da lì è nato un botta e risposta che ha portato la presentatrice a intervenire a gamba tesa.

Le stoccate della conduttrice di U&D

Maria De Filippi ha alzato la voce quando si è accorta che Gemma si stava mostrando stupita dalla notizia che Giacomo voleva interrompere la loro conoscenza.

"Ma se stamattina alla redazione aveva detto entrambi la stessa cosa, adesso perché fai questa pantomima?", ha chiesto la conduttrice di U&D alla dama che secondo lei stava cercando solo spazio in puntata vista l'ennesima rottura.

Galgani è stata punzecchiata dalla padrona di casa del format anche quando è stato tirato in ballo il suo gesto di andare a trovare Franco nel suo paese, nonostante l'avesse lasciata quella mattina.

"I suoi comportamenti sono anomali, io trovo assurdo che sia venuta da te dopo quello che le avevi detto", ha commentato Maria davanti alle telecamere.

Il pubblico si è subito accorto del cambio di atteggiamento della presentatrice nei confronti della dama torinese: dal considerarla la "regina" assoluta del Trono Over, è passata al criticarla aspramente per qualsiasi cosa faccia o dica.

I commenti dei fan di U&D sui social

Mentre in trasmissione Gemma è stata rimproverata dalla conduttrice, sui social network comparivano i commenti scioccati di chi non si aspettava un cambio di rotta così evidente.

"Ma cosa sta succedendo tra Maria e Gemma? Io sono preoccupato", "Maria non la regge più, è ufficiale. La fine di un'era", "A lei le pantomime di Gemma hanno fatto comodo. Un po' di rispetto a chi ha mandato avanti la baracca", "Ma cosa sta accadendo in questo programma?", questi sono solo alcuni dei pensieri che gli spettatori del dating-show hanno espresso su Twitter nelle scorse ore.

Una parte del pubblico ritiene quindi che il futuro della 72enne di Torino sia tutt'altro che certo. Da mesi si vocifera che Galgani sarebbe pronta a dire addio a Uomini e donne e, visto il cambio di gerarchie che c'è stato ultimamente nel Trono Over, non è da escludere che possa succedere veramente, magari dopo la pausa estiva.

Il format Mediaset intanto sta per andare in vacanza (l'ultima puntata dovrebbe andare in onda il 27 maggio), e solamente a settembre si scoprirà se Gemma figurerà ancora nel parterre femminile oppure se la redazione deciderà di fare a meno di lei e di puntare su altri personaggi.