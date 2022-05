Quali sono i 5 momenti da ricordare del serale di Amici 2022? Si avvicina il gran finale di questa ventunesima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che, anche quest'anno, ha saputo emozionare e divertire gli spettatori di Canale 5.

Domenica 15 maggio calerà il sipario sulla trasmissione e, come di consueto, ci sarà la proclamazione del vincitore assoluto che alzerà al cielo la coppia del trionfatore.

Una 21esima edizione che lascerà sicuramente il segno, con le sue gag, le sfide tra gli allievi da non dimenticare e le eliminazioni a sorpresa, come quella di Lda, fatto fuori dallo show prima della finale.

Sissi e Alex conquistano il pubblico: i 5 momenti da ricordare del serale di Amici 2022

Nel dettaglio, tra i 5 momenti del serale di Amici 2022 da ricordare vi sono sicuramente i duetti tra Sissi e Alex, che hanno emozionato e conquistato il pubblico.

Definiti dalla prof Lorella Cuccarini le sue "punte di diamante", Alex e Sissi si sono cimentati in una serie di duetti a dir poco fantastici, come quello sulle note di "Just give me a reason", dimostrando di essere dei grandi cantanti e delle voci in grado di emozionare e commuovere il pubblico.

Il secondo momento da ricordare di questa edizione del serale vede protagonisti Serena e Luigi: pur essendo molto diversi tra loro, hanno dimostrato di avere una grande dedizione e una professionalità assoluta che li ha portati fino in finale.

Giulia Stabile conquista il pubblico tra i professionisti del serale

Serena, ballerina del team di Raimondo Todaro, nonostante l'infortunio al ginocchio è riuscita comunque a dare il massimo in questo serale.

Luigi, invece, è stato definito un'artista completo: ottimo suonatore di chitarra, ha saputo entusiasmare il pubblico con la sua voce graffiante e adesso si giocherà il tutto per tutto per conquistare il titolo di vincitore assoluto.

Terzo momento da ricordare del serale di Amici 2022, le esibizioni dei professionisti, capitanati quest'anno da Giulia Stabile.

La vincitrice della passata edizione del talent show, è entrata di diritto nel cast dei ballerini professionisti dello show, e con il suo entusiasmo esplosivo ha saputo impreziosire le performance degli allievi di quest'anno.

Nunzio star, Lda eliminato: i 5 momenti del serale di Amici 2022

Quarto momento da ricordare, le performance del ballerino Nunzio, che ha conquistato tutti, non solo per la sua bravura ma anche per la sua innata comicità, manifestata in primis nei confronti della prof Alessandra Celentano.

A lei, Nunzio dedicava dei tutorial in inglese su come ballare le danze latine, visto che lei stessa si era detta non competente sui balli da sala.

Quinto momento da ricordare, l'eliminazione a sorpresa di Lda dal serale di Amici. Il giovane Luca D'Alessio è stato battuto da Nunzio in uno degli ultimi ballottaggi di questa ventunesima edizione, abbandonando così la scuola ad un passo dalla finalissima.