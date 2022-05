Riccardo Guarnieri, tornato da qualche settimana a Uomini e donne, è già finito al centro delle polemiche. A criticare il cavaliere è stato una delle dame con cui è uscito, Maria Grazia Scicchitano. La donna non ha nascosto la propria delusione per il comportamento del cavaliere, tanto da arrivare a definirlo infantile.

U&D, Riccardo Guarnieri chiude con Gloria e Maria Grazia

Da qualche settimana, il pubblico di Uomini e donne, sta seguendo le vicende di Riccardo Guarnieri, tornato a sedersi nel parterre del Trono Over. In studio, ha rivisto la sua ex Ida Platano ed in molti hanno avuto il sospetto che l'uomo fosse tornato per riconquistare proprio la dama bresciana.

Non è sembrato però essere così, almeno stando a quanto dichiarato da Guarnieri, il quale si è subito rimesso in gioco uscendo prima con Gloria e poi con Maria Grazia. Entrambe le frequentazioni si sono concluse nel giro di poco tempo, non senza polemiche. A tal proposito, Maria Grazia, sulle pagine di Uomini e donne Magazine, ha voluto dire la sua su Riccardo.

Scicchitano delusa da Riccardo: 'Mi sono sentita un oggetto del desiderio'

Nell'intervista rilasciata al Magazine del programma di Maria De Filippi, Maria Grazia non ha nascosto come, inizialmente, le attenzioni che le riservava Riccardo le avessero fatto piacere. Tutto però, è cambiato, secondo quanto riferito, quando lei ha fatto un passo indietro, avendo capito che Riccardo voleva andare oltre.

Pare che l'atteggiamento del cavaliere pugliese sia cambiato radicalmente proprio in quel momento e questo ha fatto rimanere male la donna. Insomma, secondo Maria Grazia, Riccardo si sarebbe freddato e questo l'avrebbe fatta pensare molto, tanto da arrivare a dire: "Mi sono sentita più un oggetto del desiderio che una donna da conoscere nel profondo".

Maria Grazia su Riccardo Guarnieri: 'È stato un po' infantile'

Anche se in studio, lì per lì, non gli ha detto chiaramente di essere rimasta delusa da lui, Scicchitano ora non può nascondere la sua delusione, infastidita dall'atteggiamento del cavaliere che, ad oggi reputa infantile. Su U&D Magazine si legge infatti: "Nei miei confronti, secondo me, è stato un po' infantile".

Inoltre non poteva mancare una domanda su Riccardo e la ex Ida. A tal proposito, Maria Grazia si è detta certa che tra i due non ci sia più nessun coinvolgimento sentimentale. A detta della dama, i due sono legati ma non da un sentimento di amore. In buona sostanza, secondo il suo pensiero, li lega ancora il ricordo di quanto vissuto insieme e nulla di più.