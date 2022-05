Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 9 a venerdì 13 maggio, Riccardo passerà una notte d'amore con Virginia e Rossella deciderà di separarsi da lui, rimandendo contraria a tornare insieme a lui. Inoltre Silvia e Giancarlo si confronteranno all'idea di andare a Bari per motivi lavorativi, mentre Alberto e Niko litigheranno per la gestione dello studio.

Mariella interviene nel rapporto tra Cerruti e Sarti

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 9 maggio, Riccardo trascorrerà una notte d'amore con Virginia e sarà preso da molti dubbi. Intanto Rossella opterà per riavvicinarsi al Corvi, ma si renderà conto che qualcosa non va. Inoltre Guido dopo essere stato pressato a più riprese da Mariella, sarà vicino a rivelarle che Sarti sta portando avanti il doppio gioco con Cerruti.

Nell'episodio di martedì 10 maggio, Corvi starà male dopo avere tradito Rossella ed assumerà una decisione unilaterale che porterà delle conseguenze alla donna. Nel frattempo Silvia avrà un durissimo confronto con Michele ed avrà una offerta inattesa da parte di Giancarlo.

In tutto questo Mariella sceglierà di dare il suo supporto a Cerruti e Sarti, mentre Niko inizierà ad avere più di qualche difficoltà nel contrastare la presenza costante di Alberto.

Marina prosegue la sua lotta con Lara

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 11 maggio, Eugenio porterà a compimento un'ottima operazione contro la camorra, ma nello stesso momento a Viola sarà recapitato un avvertimento pericoloso.

Intanto Rossella dovrà gestire la fine della sua storia d'amore con Riccardo. Inoltre Silvia e Giancarlo dialogheranno su quali conseguenze potrà portare il trasferimento dei due a Bari per motivi lavorativi.

Nella puntata di giovedì 12 maggio, Marina porterà avanti la sua lotta contro Lara. Roberto invece inizierà ad vivere un certo disagio, in considerazione del fatto che le due donne passano molto tempo a litigare.

Nel frattempo l'arresto di un boss determinerà dei problemi nel quartiere dove lavorano Angela e Giulia, mentre Bianca suo malgrado potrebbe nuovamente ritrovarsi nei guai. Tra le altre cose, Rossella sarà seriamente intenzionata a non dare una seconda possibilità a Riccardo, mentre Mariella inviterà Silvia a ponderare bene la scelta il suo futuro lontano da Napoli con Giancarlo.

Jimmy è costretto ad accettare l'aiuto di Giuditta

In base agli spoiler di venerdì 13 maggio, Roberto crederà di avere trovato l'idea perfetta per liberarsi di Lara, ma l'uomo non ha fatto i conti con la donna che è intenzionata a non arrendersi. Intanto Viola parlerà con Bianca insieme a Giulia ed Angela e si convincerà che la bambina non è l'autrice delle scritte riportate sulla lavagna. Infine Niko e Palladini proseguiranno lo scontro per la gestione dello studio, mentre Jimmy sarà obbligato ad accettare il supporto della temuta Giuditta per i compiti.