Continuano gli episodi della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che va dal 6 al 10 giugno saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Raffaele, pesantemente minacciato dai camorristi, mentirà alla sua famiglia per proteggere i suoi cari e si sfogherà con Elvira. Cristina farà ritorno a Palazzo e reagirà in maniera negativa alla presenza di Lara in casa di suo padre. Stefano cercherà di accorciare le distanze con Riccardo, ma il clima tra i due sarà sempre teso.

Il segreto di Raffaele

Viola e Ornella si accorgeranno del cambiamento di umore di Raffaele e cercheranno di capirne il motivo.

L'uomo però, deciso a proteggere la sua famiglia, continuerà a nascondere ciò che realmente gli sta accadendo, scegliendo di affrontare da solo i criminali che continueranno a minacciarlo e a tenerlo sotto ricatto. Cristina a sorpresa tornerà a Palazzo Palladini per stare con suo padre e si infastidirà parecchio per la presenza di Lara in casa. Ferri cercherà di trovare le parole giuste per spiegare alla bambina la presenza di Martinelli in casa, ma la cosa non sarà affatto semplice. Raffaele invece, sotto pressione a causa delle minacce subite, finirà per attirare l'attenzione di una persona a cui sta molto a cuore. Jimmy, a causa del ritorno di Cristina, vivrà una vera crisi sentimentale e andrà ancora di più in confusione e sarà indeciso se ascoltare i consigli di Serena o di sua madre.

La decisione di Raffaele

Raffaele, deciso a proteggere a ogni costo la sua famiglia, deciderà di agire mentendo a tutti, ma l'uomo potrebbe non reggere alla pressione di tutti gli eventi che gli capiteranno. Tra Jimmy e Cristina le cose andranno sempre meglio e nonostante l'astio tra le rispettive famiglie, l'amicizia tra i due ragazzini sarà destinata a trasformarsi in qualcosa di molto più grande.

Michele, deciso a riprendere in mano la sua vita, tornerà a condurre il suo storico programma radiofonico.

Stefano Crovi, invece, cercherà di accorciare le distanze con Riccardo, ma non sarà per niente facile. L'uomo cercherà di ottenere la vendita della proprietà di famiglia, ma il rifiuto di Riccardo carico di nervosismo finirà per coinvolgere anche altre persone.

Raffaele intanto, per provare a smorzare la tensione, confesserà a Elvira tutto ciò che gli sta capitando e del ricatto che sta subendo dai camorristi e la donna finirà per indurlo ad assumere un comportamento errato, seppur involontariamente. Salvatore Cerruti, dopo il tradimento del suo compagno a Siena, deciderà di dare una nuova possibilità a Bruno, ma la sua amica Mariella cercherà di impedirglielo con tutte le sue forze.