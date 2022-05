Giovedì 26 maggio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Al centro dello studio, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono detti addio per l’ennesima volta. Il modo in cui il cavaliere ha illuso la dama, non è affatto piaciuto a Tina Cipollari: l’opinionista ha espresso un giudizio duro verso il 41enne.

Riccardo umilia Ida

I telespettatori di Uomini e Donne pensavano di assistere all’ennesimo ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Per l’ennesima volta, però, le cose sono andate nel peggiore dei modi. Al centro dello studio, la dama bresciana ha ammesso di essersi sentita rifiutata dal cavaliere.

Dal racconto di Ida, è emerso che alla cena Riccardo le ha chiesto di non farsi i film. Inoltre, l'uomo l’avrebbe messa al corrente che non l'avrebbe baciata perché già sapeva quali emozioni provava. Non contenta, Ida ha “smascherato" il suo ex: “Mi hai detto che non ti frega nulla di quello che provo”.

Guarnieri ha smentito in parte la sua ex. Tuttavia, Riccardo ha ammesso di avere trovato davanti a sé la stessa donna che aveva lasciato due anni fa. Dunque, ritiene che non ci siano le basi per intraprendere di nuovo una relazione.

La reazione di Cipollari

L’atteggiamento di Riccardo Guarnieri non è piaciuto a Tina Cipollari. Sebbene l’opinionista non nutra simpatia verso la dama bresciana, si è sentita in dovere di spezzare una lancia a suo favore: “Riccardo sei un farabutto”.

A detta di Cipollari, l'uomo avrebbe illuso per l’ennesima volta la sua ex fidanzata. Tina ha chiesto al cavaliere perché è scoppiato in lacrime nel sentire una loro canzone. Poi, ha rincarato la dose: “Oltre che screditarla, l’hai ripudiata come hai fatto in passato”. Come un fiume in piena l’opinionista si è domandata perché Riccardo Guarnieri ha stuzzicato Ida sapendo di non corrispondere gli stessi sentimenti.

Infine, Tina Cipollari si è detta dispiaciuta per Platano: “Ida è un peccato che stia ancora dannando per quest’uomo”.

Il commento di alcuni telespettatori

Sui social, i telespettatori di Uomini e Donne hanno espresso la loro opinione su Ida e Riccardo. Un utente ha fatto notare che la dama sapeva benissimo chi aveva di fronte.

Dunque, non doveva cadere nuovamente ai piedi del suo ex. Un altro utente ha sostenuto che Ida Platano ne é uscita male, ma Riccardo Guarnieri ha fatto una pessima figura. Tra i vari commenti, c’è anche chi ha insinuato che l’intento della dama bresciana sia solo quello di avere visibilità a Uomini e Donne: la critica nasce anche dal fatto che sabato 28 maggio, Ida si racconterà in un’intervista da Silvia Toffanin a Verissimo.