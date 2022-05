Continua su Canale 5 la programmazione della serie tv americana Beautiful, che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 30 maggio a sabato 4 giugno, Brooke manifesterà apertamente la sua diffidenza verso Thomas. Quest'ultimo sarà difeso da Ridge. Inoltre Liam tenterà di riconquistare la fiducia di Hope, mentre Quinn aiuterà Zoe nel tentativo di rovinare la serata programmata tra Paris e Zende.

Ridge e Brooke parlano della separazione di Hope e Liam

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 30 maggio al 4 giugno, Ridge e Brooke si troveranno nella sede della Forrester Creations e dialogheranno in merito alla separazione ormai imminente tra Hope e Liam.

La Logan ribadirà la sua diffidenza verso Thomas e dai sentimenti che lui ancora ha nei confronti di sua figlia. Proprio nel momento in cui la donna manifesterà al marito tutte le perplessità sul ragazzo, passerà proprio Thomas e tenterà di tranquillizzarla, dicendole come non è sua intenzione avere secondi fini con Hope. Brooke però non cambierà opinione, ma anzi inviterà espressamente il ragazzo a non tornare insieme a lei.

Hope non riesce a dimenticare il tradimento di Liam

Secondo le anticipazioni televisive fino al 4 giugno, Wyatt spiegherà a Bill e Liam di avere chiesto a Flo di diventare sua moglie e che lei con grande felicità ha accettato. Liam rassicurerà i due uomini che ha buone speranze di riconciliarsi con Hope, ma nello stesso momento la ragazza confiderà a Paris riguardo al rapporto ormai logoro con il marito.

Inoltre Brooke proseguirà la sua diffidenza contro Thomas. Ridge però prenderà le difese del figlio. Quando i due Forrester avranno modo di parlare da soli, il ragazzo esternerà al padre la sua delusione perché Brooke ha sempre fatto di tutto per tenerlo lontano da Hope.

Nel frattempo Flo tenterà a riavvicinarsi alla giovane Logan, ma quest'ultima si mostrerà fredda nei suoi confronti.

In tutto questo Wyatt dirà espressamente a Liam di guardarsi bene da quello che farà Thomas, in considerazione del fatto che dopo la separazione da Hope farà di tutto per avere un'altra possibilità con lei, ma lo Spencer non avrà nessuna di costringere la moglie a non avere rapporti con lui. Tra le altre cose, Brooke si presenterà negli uffici della Spencer Publications e spronerà Liam a riconquistare Hope.

Quest'ultima però confesserà alla madre la sua difficoltà nel dimenticare il tradimento del marito.

Zoe vuole sabotare la serata tra Paris e Zende

In base agli spoiler della prossima settimana, Bill suggerirà a Liam che il modo migliore per provare a riottenere la fiducia della moglie è quella di trascorrere tanto tempo con lei. Intanto Quinn supporterà Zoe nel sabotare la sorella Paris. La Buckingham infatti ha organizzato una serata insieme a Zende al fine di conoscersi meglio. Infine Liam e Hope avranno modo di ritrovarsi e i due arriveranno a darsi un bacio appassionato.