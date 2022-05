Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole , nelle puntate che andranno in onda la settimana su Rai 3 , da lunedì 9 a venerdì 13 maggio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Riccardo avrà dei sensi di colpa per aver tradito Rossella con Virginia . Nel mentre, Rossella vuole fare la pace con l'uomo, ma lo vedrà strano. Intanto Silvia e Michele avranno una discussione molto accesa e poi la donna riceverà una proposta inaspettata da Giancarlo.

Riccardo tradirà Rossella con Virginia

Nelle puntate in ondal a prossima settimana su Rai 3, Riccardo sarà in crisi dopo essere stato in intimità con Virginia. Intanto Rossella deciderà di fare il primo passo con l'uomo per riappacificarsi, ma la ragazza si renderà conto che qualcosa non va in Riccardo.

Guido verrà messo alle strette da Mariella e quindi alla fine sarà sul punto di confessare che Sarti starà facendo il doppio gioco con Cerruti.

Invece, Crovi sarà divorato dai sensi di colpa e per questo prenderà una drastica decisione che si ripercuoterà anche su Rossella. Silvia e Michele nel frattempo avranno una discussione molto accesa e poi allo stesso tempo, la donna riceverà una proposta del tutto inaspettata da Giancarlo.

Poco dopo, Mariella deciderà di intervenire nel rapporto tra Cerruti e Sarti. Niko intanto non riuscirà più a fermare l'invadenza di Alberto.

Silvia dovrà riflettere bene sulla sua relazione con Giancarlo che per lavoro potrebbe trasferirsi a Bari

Eugenio porterà a termine un'operazione anti-camorra e Viola riceverà un avvertimento allarmante.

Nel mentre, Rossella sarà costretta ad elaborare la dolorosa rottura con Riccardo. Silvia e Giancarlo rifletteranno sulle conseguenze che il trasferimento a Bari potrebbe portare per la loro relazione.

Marina continuerà nella sua guerra contro Lara. In tutta questa situazione però, Roberto Ferri continuerà a trovarsi in mezzo a queste discussioni tra le due donne e sarà sempre più insofferente.

Nel frattempo, verrà arrestato un boss che porterà caos e disordine nel quartiere dove lavorano Giulia e Angela. Bianca invece si ritroverà nuovamente nei guai e Rossella deciderà di non dare più nessuna possibilità a Riccardo. Mariella dirà a Silvia di riflettere bene sul suo futuro con Giancarlo.

Infine, Ferri avrà un'idea per liberarsi di Lara, ma lei avrà ancora un asso nella manica da giocare. Invece Viola parlerà con Bianca e si convincerà che la bambina non avrà niente a che fare con la scritta sulla lavagna e per questo non dirà nulla a Eugenio.

Nel mentre, Niko avrà una discussione con Alberto sulla gestione dei clienti dello studio.