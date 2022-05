Tante novità avverranno durante le puntate di Un posto al sole trasmesse dal 23 al 27 maggio su Rai 3. Le trame della soap opera segnalano che Rossella Saviani sarà messa in crisi dal dottor Riccardo Crovi e dalla ritrovata sintonia tra Silvia Graziani e Michele.

Un posto al sole, puntate 23-27 maggio: Riccardo Crovi manda in crisi Rossella

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 23 a venerdì 27 maggio in prima visione tv, rivelano che Silvia penserà di rimandare la partenza per Bari per stare vicina alla figlia.

Angela e Franco, invece, aiuteranno la figlia a uscire dal pericolo fenomeno della challange. Per questo motivo i due pregheranno Bianca d'individuare l'autore delle sfide pericolose. Guido, intanto, deciderà di partire con Mariella per Siena dopo un confronto divertente con Cerruti.

Ornella rimprovererà Rossella, protagonista di uno scontro con Virginia. A tal proposito Riccardo manderà ancora più in crisi la figlia di Michele quando deciderà di avvicinarsi sempre di più a lei. Una situazione che potrebbe avere gravi ripercussioni nella sfera lavorativa. Infine Micaela e sua sorella Manuela chiederanno a Niko il permesso di portare Jimmy in vacanza al mare.

Guido e Mariella scoprono la verità su Sarti

Nelle puntate 23-27 maggio di Upas, Niko non condividerà le idee di Micaela e Manuela. Guido e Mariella, invece, scopriranno la verità sul dottor Sarti una volta arrivati a Siena. Qui la coppia approfitterà del momento per vedere la città toscana.

Intanto Lara apparirà sempre più decisa a non interrompere la sua gravidanza.

Per questa ragione si metterà contro Roberto, ottenendo la solidarietà di una persona inaspettata.

Rossella, invece, sarà molto distratta anche in corsia. La dottoressa, infatti, rischierà di mettere a repentaglio la vita di un paziente e per questo entrerà in crisi sia dal punto di vista professionale che affettivo. Saviani jr dimostrerà di avere un grave malessere psicologico, che le impedisce di continuare a lavorare in ospedale.

Silvia e Michele di nuovo vicini

Filippo non condividerà il comportamento del padre nei confronti di Lara. Intanto riprenderanno le operazioni speciali anti camorra dopo aver posto in arresto Nicotera. Tutto questo creerà non poca confusione tra gli abitanti del quartiere, in quanto temeranno che alcuni membri del clan Argento possano sfoderare la loro ira contro di loro.

Ross, invece, entrerà sempre di più in confusione dopo che Silvia e Michele si sono riavvicinati. Per finire ci sarà la resa dei conti finale tra Cerruti e Sarti a Siena.