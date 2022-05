La notizia improvvisa della gravidanza di Lara ha catalizzato le attenzioni su questa storyline, ma nei prossimi episodi di Un posto al sole, ci sarà ovviamente spazio anche per altre vicende. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 maggio rivelano infatti che Mariella, Guido e Sasà si recheranno a Siena, in una trasferta che si preannuncia decisamente movimentata. Alla base di questa trama comedy, ci sarà il presunto tradimento di Bruno ai danni di Cerry, che spingerà il gruppetto di vigili a seguire il dottor Sarti per indagare.

Un posto al sole, anticipazioni maggio: Mariella è convinta del tradimento di Bruno

Mariella (Antonella Prisco) sarà sempre più convinta del fatto che Bruno (Giovanni Caso) abbia una relazione con il giovane infermiere Marco (Antonio Landi). La donna, forte delle sue teorie, cercherà di aprire gli occhi al suo amico Sasà (Cosimo Alberti) in merito al presunto tradimento del suo compagno, ma ci riuscirà?

Sarà questo l'incipit narrativo che porterà i due amici a Siena per spiare i movimenti del dottor Sarti. Ovviamente a loro si unirà anche, suo malgrado, Guido Del Bue (Germano Bellavia).

Un posto al sole, trame 23-27 maggio: si parte per Siena

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il gruppetto di vigili formato da Guido, Mariella e Sasà si recherà a Siena per spiare i movimenti di Bruno.

Nel frattempo quest'ultimo, presumibilmente ignaro di cosa stia accadendo, si troverà nella città del palio per un convegno medico, assieme al giovane infermiere, sui cui sembrerebbe aver posato gli occhi. I presupposti per una storia molto divertente basata sugli equivoci ci sono tutti, resta solo da capire se questa vicenda avrà un lieto fine o se verrà davvero fuori che il dottor Sarti stia tradendo Sasà.

Queste puntate, oltre che intrattenere lo spettatore, lo porteranno anche nei luoghi più suggestivi di Siena, tra cui la famosissima Piazza del Campo, il Duomo e Palazzo Chigi Saracini.

Un posto al sole va in giro per l'Italia

In passato era abbastanza frequente che Un posto al sole abbandonasse Napoli per alcune sortite in altre città, poi questo trend è stato abbandonato nel corso degli anni.

In questa nuova stagione però le cose sembrano essere cambiate e pare che ci sia l'intenzione di tornare alle vecchie abitudini. Già a Natale c'era stata la trasferta a Bolzano con protagonisti Riccardo e Rossella e adesso c'è la conferma che, dopo il Trentino, il set di Un posto al sole si sposterà sull'isola di Procida.

La casa di produzione Fremantle conferma quindi questo progetto di girare episodi del daily drama partenopeo in giro per l'Italia in modo da valorizzare siti di interesse storico e culturale, e favorire la ripresa del turismo.