Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera campana Un posto al sole, interpretata fra gli altri da Patrizio Rispo (Raffaele Giordano), Marina Giulia Cavalli (Ornella Bruni), Alberto Rossi (Michele Saviani), Ilenia Lazzarin (Viola Bruni), Riccardo Polizzy (Roberto Ferri) e Luisa Amatucci (Silvia Graziani). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 09 al 13 maggio 2022, tutti i giorni su Rai tre a partire dalle ore

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul tradimento di Riccardo, sulla fine della sua storia d'amore con Rossella, sulle rivelazioni di Guido a Mariella, sul trasferimento di Giancarlo, sulle minacce ricevute da Viola e sullo scontro fra Roberto, Lara e Marina.

Guido si confida con Mariella

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Riccardo si pentirà subito di aver tradito Rossella, andando a letto con Virginia. Nel frattempo, la figlia di Silvia si sentirà finalmente pronta a fare un passo importante per riuscire a riconciliarsi con Crovi. Dopo aver rivisto il fidanzato però la giovane si renderà conto che qualcosa non va e inizierà a porsi delle domande. Roso dai sensi di colpa, Riccardo non riuscirà più a sostenere il peso delle menzogne e deciderà di lasciare in tronco Rossella. Bersagliato dalle domande della moglie, Guido non riuscirà più a mantenere il segreto su Sarti e le rivelerà che l'uomo potrebbe fare il doppiogioco con Cerruti.

Niko discute con Alberto

Dopo aver discusso animatamente con Michele, Silvia rimarrà molto sorpresa da una proposta inaspettata di Giancarlo. Quest'ultimo, infatti, la informerà di doversi trasferire a Bari per lavoro, mettendola di fronte ad un bivio. Messa in difficoltà dal compagno, Silvia si confiderà con Rossella per poi chiedere consiglio a Mariella.

Nel frattempo, quest'ultima deciderà di intervenire nella situazione fra Cerruti e Sarti. Niko sarà infastidito dall'invadenza di Alberto nella gestione dello studio, finendo per discutere più volte con lui. Viola verrà minacciata proprio quando Eugenio sta concludendo una missione anticamorra. Il quartiere in cui ha sede l'ufficio di Giulia e Angela rimarrà sconvolto dall'arresto del boss Argento.

Roberto si troverà in difficoltà nel gestire i continui scontri fra Marina e Lara, senza sapere che quest'ultima ha fatto una scoperta inaspettata. Nonostante ciò, Roberto ideerà un piano per liberarsi della Martinelli, senza considerare la risposta immediata della donna. Dopo essersi confrontate a lungo, Angela, Giulia e Viola arriveranno alla conclusione che non è stata la piccola Bianca a scrivere quella frase sulla lavagna. Sommerso dai compiti scolastici, Jimmy sarà costretto a farsi aiutare da Giuditta.