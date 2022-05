Tensione alle stelle e pesanti scambi di accuse hanno caratterizzato la puntata del 2 marzo de L’Isola dei Famosi. Il clima è diventato immediatamente rovente con Nicolas Vaporidis che ha puntato l’indice nei confronti di Clemente Russo sostenendo che l’ex pugile: “Mi ha guardato male e mi ha detto che me lo avrebbe fatto così. Non credo sia una bella cosa detta da uno sportivo” – ha aggiunto sottolineando che il compagno di avventura non sa stare al gioco. Nell’accesa discussione è intervenuta Laura Maddaloni che ha difeso il marito e si è scagliata contro il quarantenne affermando che le aveva “messo le mani addosso” e che voleva parlare con il suo avvocato per quanto accaduto.

“Mio marito non ha mai minacciato Nicolas”.

Pronta la replica di Vaporidis che ha rispedito al mittente le gravi accuse sottolineando che ha “numerosi testimoni” che possono smentire la tesi della judoka. “Questa è una calunnia, stai dicendo una cosa orribile” – ha aggiunto il romano infuriato per quanto affermato da Laura.

Vaporidis accusa Clemente Russo di averlo minacciato

Due gruppi contrapposti e atmosfera incandescente in palapa durante la tredicesima puntata de L’Isola dei Famosi. Dopo aver ascoltato alcune frasi, Ilary Blasi ha chiesto lumi ai naufraghi sulle presunte minacce di Clemente Russo. Guendalina Tavassi ha spiegato che erano state fatte affermazioni gravi: “Le abbiamo sentite tutti e sono registrate”.

Sulla questione è intervenuto Alvin che ha spiegato che erano volate parole grosse tra Nicolas Vaporidis e l’ex pugile con quest’ultimo che ha precisato che la minaccia era un gesto fatto con le mani.

“Io intendevo che avrei reagito a parole in palapa davanti a tutti”. Dall’altra parte l’attore l’ha accusato di non essere sportivo e di non sapere stare al gioco: “Mi ha detto te lo faccio così e certe affermazioni dette da un pugile dei pesi massimi in diretta televisiva non sono davvero un bell’esempio” – ha chiosato il quarantenne prima che nella conversazione si inserisse la moglie di Clemente.

Laura Maddaloni: 'Nicolas si è avvicinato con la testa alla mia'

Laura Maddaloni ha lanciato gravi accuse nei confronti di Nicolas Vaporidis affermando che si era avvicinato a lei in modo aggressivo e che si erano ritrovati “testa a testa”. “Qui si mettono le mani addosso contro le donne.” - ha riferito la judoka che ha manifestato l’intenzione di adire le vie legali.

“C’è un testimone, ora chiamo l’avvocato. Tu hai qualcuno che sostiene che non è successo?”

Le parole della moglie di Clemente Russo hanno provocato la reazione stizzita dell’attore che ha smentito di aver avuto una reazione violenta nei confronti della quarantaduenne e che non si comporterebbe mai in questo modo nei confronti di una donna. “Lo sta dicendo per difendere il marito ma anche io ho delle persone che possono testimoniare che non è accaduto nulla. Nessuno ha visto che ho alzato le mani” – ha replicato Nicolas sottolineando che erano orribili le accuse che Laura aveva mosso nei suoi confronti.