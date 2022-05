Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alle puntate di Upas, che andranno in onda dal 9 al 13 maggio, preannunciano nuovi colpi di scena. Occhi puntati su Riccardo, il quale, nonostante le reticenze finirà per cedere alle pressioni della moglie. Tuttavia, il giovane uomo si pentirà del momento di passione vissuto con la consorte, sentendosi in colpa nei confronti di Rossella. Al contempo, la ragazza si convincerà a fare un primo passo per riappacificarsi con il fidanzato.

Crovi, però, non riuscirà ad andare avanti con questa relazione, dedicendo di lasciare la giovane Graziani. La figlia di Silvia soffrirà molto per la fine di questa storia, sulla quale aveva riposto le sue aspettative .

Upas, trame al 13/5: passione fra Riccardo e Virginia

Nel corso delle puntate di Upas che andranno in onda dal 9 al 13 maggio, Riccardo e Virginia non riusciranno a trattenere la loro attrazione reciproca. L'indomani, però, Crovi sarà assalito dai sensi di colpa, dato che ha tradito Rossella. Quest'ultima, intanto, penserà di volersi riappacificare con il fidanzato, dopo la loro discussione, dovuta al pugno di Stefano. Tuttavia, la figlia di Silvia, nel momento in cui proverà un approccio di avvicinamento a Crovi, noterà delle stranezze nel suo comportamento.

Upas, anticipazioni 9-13 maggio: Crovi lascia Graziani

Stando alle anticipazioni delle puntate di Upas trasmesse sino al 13 maggio, Crovi, assalito dai dubbi e sensi di colpa, deciderà di intrerrompere la sua relazione con la giovane Graziani. La ragazza soffrirà tantissimo a causa della scelta del collega, con cui dovrà, comunque, convivere sul posto di lavoro.

Rossella non crederà alle parole di Riccardo, sperando che quest'ultimo possa avere un ripensamento.

Upas, puntate dal 9 al 13 maggio: Rossella e Silvia in crisi per amore

Nel corso degli episodi di Upas in onda dal 9 al 13 maggio, Rossella e Silvia vivranno entrambe dei momenti di crisi sentimentale. Difatti, da una parte la giovane Graziani teme di aver perso Riccardo, dall'altra Graziani madre pensa che la sua storia con Giancarlo possa avere una battuta d'arresto.

Todisco, infatti, ha appreso da parte dei suoi superiori che ben presto potrebbe essere trasferito a Bari. Il bancario proporrà alla compagna di seguirlo nel capoluogo pugliese, per continuare a vivere la loro storia d'amore. Tuttavia, Silvia non sembrerà molto entusiasta all'idea di trasferirsi in un'altra città. La proprietaria del Caffè Vulcano, presa dalle preplessità, finirà per confidarsi con Mariella. Rossella, invece, si rassegnerà all'idea che la sua storia con Riccardo sia definitivamente conclusa.