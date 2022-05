Continua su Rai 3 l'appuntamento della Serie TV "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 23 a venerdì 27 maggio, Rossella si troverà in difficoltà sul piano personale ma anche lavorativo dopo che metterà a rischio la vita di un paziente. Inoltre Ferri proseguirà a non interessarsi della gravidanza di Lara, mentre Micaela e Manuela vorranno passare le vacanze estive con Jimmy, anche se Niko non sarà convinto del programma.

Guido e Mariella vanno a Siena per smascherare il dottor Sarti

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 23 maggio, Silvia opterà di non andare subito a Bari per supportare Rossella. Intanto Franco ed Angela chiederanno il contributo della piccola Bianca al fine di capire chi possa essere stato l'arteflice della challenge online. Inoltre Guido e Mariella si confronteranno in maniera alquanto bizzarra con Cerruti e sceglieranno di partire alla volta di Siena.

Nell'episodio di martedì 24 maggio, Rossella sarà rimproverata da Ornella, dopo un colloquio acceso avuto con Virginia. Nel frattempo Riccardo proverà a parlare con la Graziani, ma quest'ultima si troverà in una situazione personale deficitaria che potrebbe portarle dei problemi pure sul posto di lavoro.

In tutto questo Micaela e Manuela riferiranno a Niko l'intenzione di volere trascorrere le vacanze estive con Jimmy, ma il programma comunicatogli determinerà più di qualche perplessità nell'uomo. Guido e Mariella invece giungeranno a Siena con l'obiettivo di mettere davanti alle sue responsabilità il dottor Sarti.

Virginia prova a far ragionare Riccardo

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 25 maggio, Lara sarà intenzionata a non interrompere la sua gravidanza e proseguirà la sua guerra personale contro Ferri. Il destino sembrerà però avere in serbo altre soluzioni per lei. Intanto Rossella commetterà un errore che metterà a rischio la vita di un paziente e sarà sempre più coinvolta in una perenne crisi non solo sentimentale, ma pure professionale.

Nella puntata di giovedì 26 maggio, la giovane dottoressa Graziani dovrà affrontare e cercare di superare il momento di difficoltà. Virginia invece proverà a far ragionare Riccardo. Nel frattempo Ferri proseguirà nel suo totale disinteresse nei confronti di Lara che ha saputo di aspettare un bambino. Filippo di fronte allo stato delle cose, rifletterà sull'atteggiamento portato avanti dal padre.

Nel quartiere vengono arrestati numerosi boss della famiglia Argento

In base agli spoiler dell'episodio di venerdì 27 maggio, il quartiere sarà scombussolato dalla maxi-operazione portata avanti contro la criminalità organizzata da parte di Nicotera. Quest'ultimo ha arrestato numerosi boss appartenenti alla famiglia Argento. Intanto Rossella vivrà con estrema confusione il clima di cordialità ritrovato tra Silvia e Michele. Infine a Siena si terrà uno scontro acceso tra Cerruti e Sarti.