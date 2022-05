Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 16 al 20 maggio, non solo confermano che si tornerà a parlare di web challenge ma rivelano che i toni della narrazione si faranno sempre più cupi inquietanti. La prossima sfida che verrà proposta sarà particolarmente pericolosa. La protagonista di questa challenge però stavolta non sarà Bianca, ma la sua amica Gaia che rischierà di morire per realizzare un selfie estremo.

Un posto al sole, trame 16-20 maggio: Bianca sospetta della sua amica

Viola (Ilenia Lazzarin) inviterà nella sua aula Michele (Alberto Rossi) a parlare delle sue esperienze, per sensibilizzare i suoi alunni sul delicato tema della camorra.

Tale intervento verrà però bloccato dall'allarme antincendio che scatterà senza nessun vero motivo. Non verrà svelato chi è il "colpevole", ma Bianca inizierà ad avere qualche sospetto.

In seguito, la piccola Boschi inviterà la sua amica Gaia (Sofia De Prisco) a dormire alla Terrazza in modo da portarsi avanti con la ricerca di scienze. Angela (Claudia Ruffo) chiederà alle bambine se poi sia venuto fuori il nome della persona che ha fatto scattare l'allarme antincendio, ma le risposte di Gaia insospettiranno Bianca. Quest'ultima, infatti, inizierà a credere che la sua amica possa essere caduta vittima della web challenge esattamente come lei.

Upas, puntate dal 16 al 20 maggio: una challenge molto pericolosa

Bianca rivelerà alla sua amica di esserci cascata anche lei ma anche di avere smesso senza che ci fossero conseguenze. A quanto pare, chi costringe le bambine a queste sfide le intimorisce con la minaccia che possa accadere qualcosa di brutto ai loro familiari.

Gaia, a questo punto, confesserà di essere vittima della web challenge e di avere azionato lei l'allarme per soddisfare una delle richieste che le erano state fatte. La bambina sembrerà terrorizzata e - proprio durante il suo sfogo - giungerà un nuovo messaggio con una richiesta molto pericolosa.

Gaia potrebbe essere in pericolo di vita

Il misterioso game master stavolta metterà a rischio la vita della bambina proponendole una sfida estrema. Gaia dovrà farsi un selfie a picco sul vuoto. La piccola, ormai totalmente plagiata, si recherà sulla torretta terrazza di Palazzo Palladini per compiere lo scatto, mentre Bianca la seguirà. A quel punto si sfiorerà il dramma: la bambina starà per scivolare, ma fortunatamente Raffaele (Patrizio Rispo) e Renato (Marzio Honorato) interverranno in tempo e metteranno le bambine in salvo.

Gaia si assumerà la responsabilità di quanto accaduto ma, a quanto pare, non rivelerà nulla in merito alla web challenge. A questo punto Bianca però capirà che questo folle "gioco" è andato troppo oltre è che adesso è il caso di parlarne con qualcuno, anche se questo significherà tradire l'amicizia di Gaia.