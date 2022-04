Sabato 30 aprile, in prime time su Canale 5, andrà in onda la settima puntata di Amici 2022. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi si avvicina sempre più verso le battute conclusive di questa ventunesima edizione e, in questo nuovo appuntamento, non mancheranno le nuove sfide dirette.

Tra i guanti di sfida previsti, ci sarà uno richiesto dalla prof Anna Pettinelli che vedrà protagonista Albe, contro gli altri tre cantanti rimasti in gara, compresa Sissi.

Albe sfida gli altri cantanti del serale: anticipazioni Amici 21 del 30 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa settima puntata del serale di Amici 2022, rivelano che la prof Pettinelli ha proposto un guanto di sfida sulla scrittura dei testi.

La prof, infatti, ha sottolineato che il suo allievo Albe, in queste settimane di messa in onda del serale, ha dimostrato di essere abile e bravo a scrivere di tutto, non solo cose allegre ma anche temi profondi.

"Gli altri tre cantanti in gara, invece, non hanno dimostrato di avere la stessa dote", ha sentenziato la prof Pettinelli che ha così scelto di lanciare questo nuovo guanto di sfida in vista della prossima puntata del serale di sabato 30 aprile.

La prof Pettinelli mette alla prova Sissi, Alex e Luigi nella settima puntata del serale

"È per questo che lancio un guanto di sfida sulla scrittura tra Albe da una parte e Alex, Luigi e Sissi dall'altra", ha sentenziato la prof di Amici 21.

"Quello che chiedo è che venga riscritto completamente il testo di una famosissima canzone italiane, lasciando invariato solo il ritornello.

Dovrete parlare di voi, di come siete, della vostra vita. Un artista deve saper fare anche questo", ha aggiunto la prof Pettinelli, rimarcando il fatto che Albe sarà sicuramente pronto a scrivere un nuovo pezzo profondo.

Riusciranno gli altri tre cantanti di questa ventunesima edizione a fare una buona performance in questo guanto di sfida?

Lo scopriremo sabato sera su Canale 5.

Michele messo in sfida contro Serena: anticipazioni Amici 2022 settima puntata

E poi ancora, le anticipazioni della settima puntata di Amici 2022, rivelano che anche il prof Raimondo Todaro ha scelto di proporre una sfida.

A scendere in campo saranno i ballerini Serena e Michele, che si sfideranno su una prova che, qualche settimana fa, la ballerina del prof Raimondo Todaro aveva già affrontato al serale contro Carola.

"Ho la certezza che lo faranno bene entrambi e che regaleranno a pubblico e giuria, uno spettacolo bellissimo. Che vinca il migliore", ha chiosato il prof Todaro nella presentazione di questa sfida tra Serena e l'allievo del team guidato dalla temutissima prof Alessandra Celentano.