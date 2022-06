In occasione dell'uscita del suo primo EP 'Non siamo soli', Giulia Stabile ha intervistato per Witty.tv Alex. Il cantante, arrivato in finale ad Amici 21, ha confessato alla ballerina le emozioni che sta vivendo fuori dalla casetta che lo ha ospitato per quasi nove mesi. Oltre a raccontare come il vive il rapporto con il pubblico e la sua giornata tipo da 'artista', Alex ha anche aggiunto, spinto dalle domande di Giulia, di aver mantenuto i rapporti con i compagni nati all'interno della scuola, aggiungendo che in alcuni casi le cose sono anche andate oltre.

Chiaro è il riferimento a Cosmary: i due ormai fanno coppia fissa.

Alex, il racconto del suo primo EP

'In cosa sei instabile': così Giulia ha iniziato subito la sua intervista ad Alex giocando sul proprio cognome. 'Nel mostrare emozioni', è stata la risposta secca del cantante, che effettivamente durante la sua permanenza nella casetta di Amici ha abituato il pubblico ad uno sguardo serio e un'espressione spesso malinconica. Felice del fatto che i suoi sostenitori abbiano imparato a conoscerlo, il cantante ha confessato che suonare il piano e scrivere fanno parte della sua quotidianità: per lui è fondamentale dedicare tempo alla musica attraverso la quale poter esprimere i suoi pensieri.

Il suo EP è frutto di un lavoro iniziato ben prima di entrare nella scuola, ma di certo si è impreziosito anche grazie alla canzone che Michele Bravi gli ha 'donato'.

'Senza chiedere permesso', ha un valore doppio per Alex in quanto ammira Bravi non solo come artista, ma anche come persona, per questo potersi esibire a un suo concerto è stato per lui un grandissimo onore.

Procede bene tra Cosmary e il cantante

Giulia è passata poi alle domande inerenti ai rapporti che Alex ha instaurato all'interno della scuola.

Inizialmente Stabile ha chiesto se con Christian è continuata la frequentazione e immediatamente la risposta è stata sì. Successivamente la ballerina - ammiccando al cantante - ha chiesto se anche con 'qualcun'altro' i rapporti erano continuati. Senza mai pronunciare il nome di Cosmary, è stato chiaro che vi era il riferimento a Fasanelli, che ha fatto breccia in poco tempo nel cuore di Alex.

'Sì, ho mantenuto i rapporti che c’erano prima, anzi sono andato avanti', ha confessato Alex, confermando ciò che sui social era già evidente. La ballerina e il cantante sono apparsi diverse volte insieme dopo la fine del talent e sui social non sono mancati scatti insieme e dediche. In particolare, Fasanelli ha fatto una dedica al ragazzo in occasione dell'uscita dell'EP augurandogli tutto il meglio.