Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono detti addio. Attraverso i suoi account social, il cantante dell'ex duo Benji & Fede, ha spiegato che la storia con l'attrice statunitense è giunta al capolinea. Sebbene il diretto interessato non abbia rivelato i motivi che hanno portato la coppia alla rottura, Mascolo ha sostenuto che Bella sarà sempre la donna più importante della sua vita.

La lettera d'addio

La coppia si era messa insieme nel 2019. Successivamente il cantante si era trasferito in California per stare insieme alla sua dolce metà. Lo scorso anno, Benjamin aveva chiesto la mano di Bella e quest'ultima aveva accettato la proposta di matrimonio.

L'artista il giorno della festa della mamma aveva fatto uno speciale augurio alla sua compagna, con la speranza che fosse la mamma dei suoi figli.

Il 3 giugno, su Twitter e Instagram, il 28enne ha pubblicato una lettera in cui ha comunicato la fine della sua favola d'amore. Benjamin Mascolo ha riservato parole al miele per l'attrice statunitense: "Poco più di tre anni fa ho incontrato l'essere umano più straordinario di tutti". Successivamente l'artista ha rivelato che grazie a Bella Thorne la sua vita era cambiata in modo positivo, tanto da farlo crescere molto in questi anni.

Benjamin ha affermato: "Grazie a questa persona ho imparato cosa significa l'amore incondizionato".

Il 28enne ha ammesso che prima di Bella, l'amore conosciuto era solamente quello per i suoi cari.

La favola di Benji e Bella

Nel prosieguo della lettera Benji ha raccontato ai suoi fan un retroscena legato alla conoscenza con Bella Thorne. Il diretto interessato ha spiegato che l'attrice si era complimentata per la sua bellezza.

Di fronte al rifiuto dei complimenti, Bella lo aveva messo con le spalle al muro: "Se non vuoi ricevere i miei complimenti, tra noi non funzionerà".

Mascolo ha confidato che grazie alla sua dolce metà, per la prima volta ha creduto in sé stesso anche se è un ragazzo pieno di difetti. Senza giri di parole il 28enne ha sostenuto che la sua ex fidanzata lo ha salvato.

Nozze saltate

Nella parte finale della missiva Benjamin Mascolo ha fatto un riassunto della love story con Bella Thorne. Il diretto interessato ha spiegato di avere spezzato moltissimi cuori a causa del suo ego. Oggi, l'artista è pronto a voltare pagina e cominciare un nuovo capitolo della sua vita.

A detta del cantante, la rottura con Bella Thorne non deve essere vista come un fallimento ma come un'opportunità. Mascolo ha precisato che nella vita tutto ha un inizio e una fine, quindi non bisogna disperarsi più di tanto.

Infine, Benjamin Mascolo ha chiuso con una dolce dedica alla sua ex fidanzata: "Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei".