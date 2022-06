Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 6 a venerdì 10 giugno, Raffaele si troverà in grossa difficoltà a causa delle minacce della camorra e non racconterà nulla alla famiglia. Inoltre Cristina si opporrà al fatto che Lara stia a casa di Roberto, mentre Salvatore vorrà concedere un'altra possibilità a Bruno.

Roberto racconta a Cristina il motivo per cui Lara è a casa sua

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 6 giugno, Ornella e Viola comprenderanno subito l'atteggiamento strano di Raffaele, ma l'uomo preferirà non dire nulla ad Ernesto della minaccia subita dalla sua famiglia ed opterà per risolvere da solo la questione con i malavitosi.

Intanto Cristina ritornerà qualche giorno per vedere il padre, ma non sarà per nulla felice quando vedrà Lara e finirà per trattare male Jimmy.

Nell'episodio di martedì 7 giugno, Raffaele dovrà fronteggiare sia le ripetute intimidazioni di uomini vicini alla camorra, sia quelli dei suoi conoscenti che inizieranno ad avere sospetti circa i suoi comportamenti. Nel frattempo Ferri racconterà a Cristina le motivazioni per le quali Lara si trova nella sua abitazione. In tutto questo Jimmy affronterà un problema sentimentale e rifletterà se ascoltare i consigli di Serena, oppure quelli di Micaela.

Michele torna a condurre il programma in radio

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 8 giugno, Raffaele sarà costretto a raccontare alla propria famiglia tutta una serie di bugie, pur di non dire di essere sotto ricatto della criminalità organizzata.

Intanto Jimmy e Cristina si troveranno sempre più in sintonia, nonostante le reciproche famiglie siano decisamente diverse. Inoltre Michele riprenderà a condurre la sua trasmissione in radio.

Giovedì 9 giugno la puntata non andrà in onda, in quanto sulla terza rete nazionale sarà trasmessa dalle ore 20:00 fino alle 22:00 il "Golden Gala Pietro Mennea".

Si tratta di una competizione di atletica leggera che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma, che vedrà tra i presenti gli ori olimpici Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Massimo Stano, Antonella Palmisano, Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu.

Mariella contraria che Salvatore e Bruno tornino insieme

In base agli spoiler della prossima settimana, Stefano tornerà nuovamente a spingere Riccardo per vendere tutte le proprietà della famiglia.

Il fratello sarà però totalmente contrario e reagirà in malo modo contro una persona del Vulcano. Intanto Raffaele racconterà ad Elvira le minacce ricevute, ma lei potrebbe dargli un suggerimento sbagliato. Infine Salvatore sarà propenso a concedere un'altra possibilità a Bruno, ma Mariella farà ogni cosa per evitare che questo succeda.