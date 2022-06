Nei giorni scorsi si sono susseguite le voci di un suo addio al talent più famoso del piccolo schermo per via di altri impegni lavorativi ma a smentire tali 'pettegolezzi' ci ha pensato la diretta interessata: Lorella Cuccarini tornerà come insegnate ad Amici per il terzo anno di fila nell'edizione numero 22. Lodando il lavoro svolto da Maria De Filippi, 'la più amata dagli italiani' ha rivelato che farà parte della squadra del programma. Inoltre, ha aggiunto che, con molta probabilità, resterà al bancone dei professori di canto: nuovi progetti non impediranno a Lorella di formare altri talenti.

Lorella: 'Proseguirò come coach'

'Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il canto', ha rivelato Lorella intervistata da 'Leggo'. Unica ad aver assunto prima il ruolo di professoressa di ballo e poi quello di canto in 21 anni di Amici, Cuccarini ha preso a cuore il suo lavoro all'interno della scuola più famosa d'Italia. Accusata spesso da Alessandra Celentano di essere una 'mamma chioccia' per i suoi alunni, l'eclettica insegnante ha un approccio tutto suo con i ragazzi: se da un lato li fa sentire accolti ed ascoltati, dall'altro non si tira indietro quando occorre essere più rigidi.

Ma l'impegno ad Amici non sarà l'unico che la vedrà protagonista nella prossima stagione. 'Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico', ha detto Lorella aggiungendo che il tutto è stato concordato con la produzione del programma per cui non vi è alcun tipo di problema al riguardo.

Cuccarini prenderà parte allo spettacolo 'Rapunzel - Il Musical'. 'Con Maria De Filippi si lavora benissimo', ha proseguito la coach, aggiungendo che apprezza della conduttrice la sua capacità di ascoltare gli altri.

Chi sarà il terzo professore di canto?

Ma se il posto di Rudy Zerbi è intoccabile e quello di Lorella è stato riconfermato, sarà vero che Michele Bravi entrerà nella scuola di Amici?

Nulla è impossibile: infatti, Anna Pettinelli non si ancora espressa circa il suo ritorno nel talent. Chissà se lei stessa, come ha fatto Lorella, deciderà di dare notizie sul suo futuro lavorativo. Quel che è chiaro è che sebbene l'edizione 21 di Amici si sia conclusa poco più di un mese fa, c'è grande fermento dietro le quinte della trasmissione.

I casting per arruolare nuovi talenti sono già ufficialmente partiti, e anche dietro i banconi dei professori si sta cercando la giusta combinazione per garantire ancora una volta uno spettacolo esaltante. Maria De Filippi di certo, come ogni anno, non deluderà i suoi numerosi telespettatori: il talent non conosce crisi.