Interessanti colpi di scena avverranno nel corso della settima e ultima stagione di Una vita, la popolare soap opera made in Spagna di Canale 5. Le trame delle nuove puntate, previste nelle prossime settimane in tv rivelano che verrà fatta luce sul rapporto tra Ramon Palacios (Junma Navas) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza). Difatti, si scoprirà che i due uomini stanno tramando qualcosa alle spalle di Lolita Casado (Rebeca Alemany).

Una vita: Fidel è il capo del corpo della polizia locale

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano che Ramon e Fidel uniranno le forze contro un nemico comune.

Tutto inizierà quando Lolita scoprirà che il nuovo arrivato non è altro che il capo del corpo di polizia locale. All'inizio, la donna cercherà di nascondere questo dettaglio al suocero, che nel frattempo stringerà una solida amicizia con Soria. Ma ecco che, la vedova di Antonito (Alvaro Quintana) deciderà di raccontare al signor Palacios la vera identità di Fidel. Una rivelazione, che deluderà l'uomo, in quanto sospetterà che i politici e i poliziotti non facciano il proprio dovere per garantire la sicurezza dei loro abitanti. Per questo motivo, Ramon deciderà di prendere le distanze dal nuovo amico. Tuttavia, il vedovo di Carmen rivaluterà ben presto il poliziotto, tanto da studiare uno stratagemma per far uscire pazza la povera nuora.

Lolita inizia a sospettare di suo suocero

Nelle puntate spagnole di Una vita, Lolita inizierà a sospettare di Fidel e di Ramon sopratutto quando quest'ultimo inizierà a raccogliere dei soldi. A tal proposito, il signor Palacios venderà alcuni appezzamenti terrieri di sua proprietà senza informare prima la nuora grazie all'aiuto di José Miguel.

Ma ecco, che Casado scoprirà tutto durante una conversazione con Fabiana. Di conseguenza, la vedova di Antonito deciderà di mettere con le spalle al muro suo suocero, che però riuscirà a depistare i sospetti.

Ramon e il poliziotto si alleano per eliminare il movimento anarchico

Tuttavia, i dubbi di Lolita aumenteranno quanto troverà una borsa di piena di soldi.

I telespettatori, a questo punto, scopriranno che Ramon ha deciso di finanziare un progetto di Fidel per eliminare il movimento anarchico. Di conseguenza, i due uomini si alleeranno per ottenere vendetta nei riguardi dei suoi parenti, periti nell'attentato anarchico di cinque anni prima. In questo frangente, il signor Palacios apparirà molto deluso quando noterà una certa simpatia tra sua nuora e il poliziotto. Una storyline, che regalerà importanti colpi di scena fino alla sua conclusione prevista nei prossimi mesi su Canale 5.