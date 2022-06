Le anticipazioni sulle fiction Rai per la stagione tv 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Lino Guanciale. L'attore considerato il nuovo "Re Mida" delle serie televisiva, raddoppierà il suo impegno nel prime time della rete ammiraglia.

Spazio poi anche al ritorno di Mina Settembre 2 con Serena Rossi e alla settima stagione di Che Dio ci aiuti, la popolarissima fiction che quest'anno dovrà dire addio alla protagonista Elena Sofia Ricci.

Lino Guanciale raddoppia il suo impegno: anticipazioni fiction Rai 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove fiction rai per la stagione tv 2022/2023 rivelano che in prime time troverà spazio la messa in onda de Il Commissario Ricciardi 2, la serie con Lino Guanciale ambientata a Napoli e tratta dai romanzi di successo di Maurizio De Giovanni.

Le riprese sono attualmente in corso e per vederla in onda, probabilmente, bisognerà attendere il prossimo inverno.

Intanto, però, questo autunno, Lino Guanciale sarà il protagonista di Sopravvissuti, una nuova fiction in sei puntate che andrà in onda di lunedì sera su Rai 1.

Mina Settembre 2 e Un Professore 2 tornano nei palinsesti Rai 2022/2023

E poi ancora, le anticipazioni sulle fiction Rai della prossima stagione tv, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Mina Settembre 2 con protagonista Serena Rossi.

La seconda stagione è già terminata: le riprese si sono concluse da un po' di settimane e tra le new entry di questo secondo capitolo va segnalato l'arrivo dell'attrice Marisa Laurito, che vestirà i panni di una zia di Gelsomina.

Tornerà anche l'appuntamento con Un Professore 2, la seguitissima fiction con Alessandro Gassmann che ha debuttato nella passata stagione televisiva Rai, ottenendo ottimi ascolti soprattutto tra i giovani e giovanissimi.

Che Dio ci aiuti 7 torna con delle novità: anticipazioni fiction Rai 2022/2023

Spazio anche alla riconferma di Doc 3 - Nelle tue mani: la serie medical con Luca Argentero, campione di ascolti del prime time, avrà un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta che ruoteranno sempre intorno alle intricate vicende del dottor Andrea Fanti.

Tra i ritorni, va segnalato anche quello di Che Dio ci aiuti 7, anche se questo nuovo capitolo sarà caratterizzato da un bel po' di novità e cambiamenti.

La protagonista Elena Sofia Ricci, storica interprete di Suor Angela, uscirà di scena definitivamente dal cast di questa serie televisiva.

A comunicarlo è stata l'attrice stessa che, in una recente intervista, ha confermato che Suor Angela sarà presente solo nel primo episodio e poi in quello finale, dopodiché darà il suo addio a questa fiction che l'ha resa uno dei volti più amati di sempre dal pubblico televisivo. La nuova protagonista femminile, in questa settima stagione, sarà Francesca Chillemi nei panni di Azzurra.