Uno dei personaggi più amati dell'Isola dei Famosi 2022, ovvero Edoardo Tavassi, è stato ad un passo dalla finale. Causa infortunio al ginocchio, l'ormai ex naufrago è stato costretto a ritirarsi dal Reality Show condotto da Ilary Blasi. Edoardo ha vissuto in Honduras circa tre mesi molto intensi contraddistinti da litigate, fame, stenti e relazioni instaurate e questo abbandono è difficile da digerire. Non sono mancati coloro che si sono domandati se il programma avesse potuto trovare un escamotage per condurre, ugualmente, Tavassi in finale. A porsi un interrogativo simile è stata anche la sorella Guendalina che ha partecipato alla stessa edizione dell'Isola.

L'ex gieffina ha rilasciato un'intervista a fanpage.it nella quale non ha nascosto il proprio disappunto per quanto accaduto.

Guendalina spiega il rifiuto di collegarsi con l'Isola

Guendalina Tavassi sarebbe dovuta intervenire in collegamento nella diretta dell'Isola dei Famosi di lunedì 20 giugno 2022. La romana ha deciso, alla fine, non di non presentarsi. Delusione e sconforto per la rottura dei legamenti e da un versamento dal ginocchio che ha costretto il fratello a ritirarsi dal reality show. Edoardo sarà operato dopo essere rientrato in Italia. La 36enne ha affermato di aver rifiutato il collegamento con il programma condotto da Ilary Blasi perché è venuta a conoscenza della situazione, ossia che il fratello non sarebbe rientrato nel gioco, soltanto mezz'ora prima.

Guendalina ha spiegato che non se l'è sentita di vedere i tributi dedicati a Tavassi aggiungendo: "Edo sarebbe dovuto essere il vincitore dell'Isola".

Guendalina convinta che Edoardo poteva rimanere in Honduras

Guendalina Tavassi ha evidenziato che il fratello doveva restare in Honduras in quanto se la sentiva di rimanere. Nonostante non avesse avuto il modo di parlare con Edoardo, la romana si è definita convinta, nell'intervista rilasciata a fanpage.it, che il 37enne sarebbe restato nel gioco anche dolente e morente.

A sei giorni dal termine del reality show condotto da Ilary Blasi, secondo Guendalina, chiunque sarebbe restato nel programma. Tavassi ha aggiunto che il viaggio di ritorno dall'Honduras verso l'Italia dura tre giorni tra aerei, scambi e autobus. Visto che non mancava molto alla fine del gioco, Guendalina ha dichiarato che Edoardo poteva restare seduto in spiaggia.

Anche se non avesse vinto, almeno, Edoardo ci avrebbe provato. Il programma, invece, ha comunicato che era rischioso far proseguire Edoardo fino al termine. La 36enne non ha nascosto il proprio disappunto.