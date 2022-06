Dopo alcuni rumor che vedevano Barbara d’Urso lontano da Mediaset, ogni pettegolezzo sarebbe stato messo a tacere. La conduttrice campana infatti, avrebbe rinnovato per un anno con il colosso di Cologno Monzese. Per il momento “Cermelita” dovrebbe essere solo al timone di Pomeriggio 5.

I rumor su Barbara d'Urso

Stando alle indiscrezioni riportate da The Pipol Tv, la conduttrice campana avrebbe rinnovato per un anno il contratto con l’azienda di Cologno Monzese: “Questa volta è ufficiale, la conduttrice tornerà a settembre con Pomeriggio 5”. Nonostante la notizia sia stata riportata da Gabriele Parpiglia, la diretta interessata e Mediaset non si sono ancora esposti ufficialmente.

A questo punto sembrerebbe essere sempre più remota l’ipotesi di vedere Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: dopo le voci di addio a Mediaset, si era mormorato di una presenza al dance show di Milly Carlucci. “Carmelita” potrebbe anche prendere parte al programma del sabato sera di Rai1 ma non nelle vesti di concorrente: la diretta interessata potrebbe approdare sulla pista di Ballando solo come ballerina per una notte.

La Pupa e il Secchione verso la cancellazione?

I rumor sul futuro di Barbara d’Urso non sarebbero finiti. La conduttrice infatti, il prossimo anno potrebbe essere al timone solamente di Pomeriggio 5, il contenitore pomeridiano in onda dal lunedì al venerdì.

Il futuro de La Pupa e il Secchione, in onda su Italia 1, potrebbe essere incerto: il reality show potrebbe subire una cancellazione a causa dei costi di produzione troppo alti del format.

Live Non è la d’Urso non sarebbe in agenda, così come Domenica Live.

D’Urso aveva già smentito le voci sul suo futuro

Nei mesi precedenti, si è parlato di un presunto divorzio tra Barbara d’Urso e Mediaset. Ad alimentare le voci sarebbe stata l’assenza di programmi condotti dalla presentatrice: Domenica Live e Live Non è la d’Urso sono stati entrambi cancellati mentre Pomeriggio 5, nella prima parte di stagione 2021/2022 aveva subito un ridimensionamento.

In un’intervista a La Stampa, la conduttrice aveva provato a mettere a tacere i rumor su un futuro lontano da Cologno Monzese: “Il prossimo anno sarò a Mediaset, inutile smentire i siti. Non lo facciamo né io né l’azienda”. In quell’occasione la diretta interessata aveva parlato di gente ossessionata pronta ad inventare fake news sul suo conto pur di ottenere like e visualizzazioni.