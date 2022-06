I nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2022/2023 prevedono la riconferma di Barbara D'Urso e quella di Silvia Toffanin.

Entrambe torneranno ad essere dei volti di spicco della rete ammiraglia, così come ci sarà spazio per il ritorno di Maria De Filippi tra daytime e prima serata e per quello di Paolo Bonolis.

Non troverà spazio, invece, Alessia Marcuzzi: la conduttrice è ormai fuori dalla tv commerciale da oltre un anno e, per la prossima stagione televisiva, sbarcherà sulla tv di Stato.

Barbara d'Urso fuori dal prime time: nuovi palinsesti Mediaset 2022/23

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset 2022/2023, rivelano che Barbara d'Urso ha rinnovato il suo contratto con la tv commerciale per un altro anno anche se, questa volta, non sarebbero previsti nuovi prime time.

La conduttrice partenopea, da metà settembre, tornerà al timone di Pomeriggio 5, lo storico talk show che conduce ormai da ben quattordici edizione su Canale 5.

Questo, però, potrebbe essere l'unico impegno della prossima stagione televisiva, dato che i retroscena del momento rivelano che per lei non ci sarebbero in cantiere nuove produzioni in prime time.

La Pupa e il Secchione Show, complici i costi troppo elevati, non sarebbe stata riconfermata nel palinsesto Mediaset 2022/23, così come non tornerà neppure Live - Non è la d'Urso, il talk show di prime time che ha condotto per diverse edizioni su Canale 5.

Silvia Toffanin raddoppia ancora nei nuovi palinsesti Mediaset

Al momento, quindi, Barbara d'Urso dovrà "accontentarsi" del solo impegno quotidiano con Pomeriggio 5, in attesa poi di scoprire se ci saranno ulteriori sbocchi in prime time.

Confermatissima nei nuovi palinsesti Mediaset anche Silvia Toffanin che, anche il prossimo anno, raddoppierà il suo impegno su Canale 5.

La doppia puntata di Verissimo, alla luce degli ottimi ascolti registrati quest'anno, sarebbe già confermata e quindi verrà riproposta anche nel corso della stagione 2022/2023.

Maria De Filippi confermata, fuori Alessia Marcuzzi: palinsesti Mediaset 2022/23

Su Canale 5 tornerà anche Maria De Filippi con tutte le nuove edizioni dei suoi seguitissimi programmi, tra cui: Uomini e donne, Amici 22, C'è posta per te.

Non tornerà, invece, Temptation Island: la messa in onda non è prevista questa estate e neppure nella programmazione autunnale con la versione "Vip".

Paolo Bonolis, invece, tornerà alla guida di Avanti un altro nel preserale e poi dovrebbe riportare in prime time Ciao Darwin.

Tra coloro che saranno fuori dai nuovi palinsesti Mediaset, invece, spicca il nome di Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana, dal prossimo autunno, sbarcherà ufficialmente in Rai, diventando il nuovo volto di prima serata della seconda rete.