Jessica e Barù hanno tenuto banco durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip con il loro avvicinamento che aveva fatto sperare in una storia d'amore.

Tra i due la vincitrice dell'ultima edizione del reality show Mediaset è stata sicuramente quella maggiormente presa: Jessica non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca, mentre lui ha sempre messo dei paletti.

Ebbene, a distanza di un po' di mesi dalla fine dell'esperienza nella casa di Cinecittà, Jessica e Barù hanno intrapreso definitivamente due strade differenti dal punto di vista sentimentale.

Cosa è successo tra Jessica e Barù dopo il GF Vip

Nel dettaglio, i numerosi fan dei "Jerù" (così come sono stati soprannominati durante il GF Vip) hanno sperato fino alla fine che tra i due potesse accendersi la fiamma della passione e quindi che sarebbe sbocciato l'amore.

Peccato, però, che le cose sono andate in maniera del tutto differente, dato che una volta fuori dalla casa di Cinecittà, Barù è rimasto fermo e deciso sulla sua posizione.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, in diverse interviste, ha fatto sapere di vedere Jessica solo come un'amica e che non si sarebbe spinto oltre con lei.

La principessina Selassié, invece, non ha mai nascosto di aver provato dei sentimenti nei suoi confronti, tanto da sperare di poter recuperare il rapporto con Barù fuori dalla casa di Cinecittà.

La verità di Jessica sul rapporto con Barù

Ma cosa è successo effettivamente dopo la fine del Grande Fratello Vip? Quali sono le novità riguardanti la coppia che ha fatto impazzire i fan del reality show?

A fare un po' di chiarezza, in queste ultime ore, ci ha pensato Jessica Selassié, la quale ha scelto di pubblicare un messaggio su Twitter col quale ha messo in chiaro cosa sta succedendo.

La principessina ha svelato che Barù ha una nuova fidanzata e in questo modo ha messo la parola fine al sogno dei fan dei "Jerù", che speravano ancora nel trionfo del loro amore.

'Gli auguro di viversi l'amore che ha trovato' scrive Jessica su Barù

"I Jerù hanno sognato con me un qualcosa di più, ma purtroppo non credo che a oggi ci sia la voglia e il tempo di approfondire quella amicizia speciale e pura che lega me e Barù" ha scritto Jessica nel suo messaggio social, dove ha voluto mettere in chiaro le cose in maniera definitiva.

"Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l'amore che ha trovato alla luce del sole" ha proseguito ancora la vincitrice del GF Vip, confermando di fatto che c'è una nuova donna e quindi un altro amore nella vita del suo "amico speciale".

"Per lui ci sarà sempre, come lui per me" ha chiosato Jessica, che a questo punto dovrà voltare pagina definitivamente e mettere una pietra sopra a quello che c'è stato con Barù.