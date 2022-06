Edoardo Tavassi, uno dei naufraghi più amati e discussi di questa edizione de L'Isola dei Famosi, in passato ha avuto una relazione con Diana Del Bufalo. I due erano particolarmente uniti e complici e si divertivano tantissimo insieme, come hanno spesso mostrato nelle loro storie su Instagram. Hanno avuto modo di conoscersi bene e di provare un forte sentimento, tanto che la madre di lui ha ammesso che le piacevano molto come coppia. La donna ha anche precisato che ci sono delle cose rimaste irrisolte.

Edoardo e Diana, una storia finita

Il fratello di Guendalina Tavassi, di cui si continua a parlare spesso grazie alla sua partecipazione all'Isola dei Famosi, in passato ha avuto una storia d'amore con Diana Del Bufalo.

Edoardo e l'attrice sono stati legati sentimentalmente e insieme hanno vissuto una relazione molto bella, ricca di momenti di grande divertimento. Hanno spesso mostrato i loro momenti insieme sui social network ed erano sicuramente una coppia molto apprezzata. La madre del naufrago è stata intervistata da Mio e ha deciso di parlare di questa relazione, spendendo delle parole davvero molto belle e piene di affetto per Diana Del Bufalo. La donna ha spiegato che sarebbe davvero felice se i due ci fosse un ritorno di fiamma, perché le piacevano molto come coppia ed era davvero molto contenta che suo figlio avesse trovato una donna come lei.

Le parole della mamma di Edoardo Tavassi

La mamma di Edoardo Tavassi non ha nascosto la sua grande ammirazione per Diana Del Bufalo, ex compagna di suo figlio.

Tanto da desiderare un ritorno di fiamma per i due, che hanno vissuto una bella storia d'amore insieme. "Mi piacevano molto, erano affiatati e carini" ha spiegato la donna, che ha speso bellissime parole per la ex fidanzata del figlio. La mamma di Edoardo ha raccontato che Diana aveva ancora qualcosa di irrisolto per la sua storia passata e non era completamente libera e tranquilla nel lasciarsi andare in una nuova relazione.

Nonostante questo, erano così affiatati che sono riusciti a rimanere in ottimi rapporti e si sentono e si vedono ogni volta che c'è occasione. "Mi sarebbe piaciuta come nuora", ha ammesso la donna, che ha sottolineato che ora sono ottimi amici ma che lei sarebbe davvero molto felice se dopo l'Isola dei Famosi ci fosse un ritorno di fiamma tra i due.

Le parole di Diana Del Bufalo

Quando la relazione tra Edoardo e Diana è finita, l'attrice ha rilasciato delle dichiarazioni. "Edoardo è stato un angelo custode", aveva dichiarato la donna, spiegando che senza di lui non sarebbe mai riuscita ad arrivare alla sua crescita e alla sua guarigione. Diana ha spiegato che è come se glielo avesse mandato qualcuno e che hanno avuto uno scambio energetico e spirituale incredibile. L'attrice ha aggiunto che le persone non entrano per caso nella propria vita e che anche se le cose sono cambiate non pensa che la loro storia sia finita, perché nulla per lei finisce. Ha spiegato che lui è un suo punto di riferimento e che entrambi stanno bene.