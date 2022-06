Una love story che non è mai decollata nella casa del GF Vip ma che da mesi galleggiava in un limbo. Jessica Selassiè e Barù hanno fatto sognare numerosi appassionati del reality show da quando hanno iniziato a stuzzicarsi all'interno della casa più spiata dagli italiani. La principessa etiope non ha mai nascosto il suo interesse per l'enologo che, pur manifestando attrazione per la compagna di avventura, ha fatto sempre un passo indietro al momento del dunque.

I loro sostenitori, i Jerù, hanno sperato che qualcosa di più concreto si potesse sviluppare lontano dalla telecamere ma il nipote di Costantino della Gherardesca ha più volte ribadito che con la vincitrice del Grande Fratello Vip c'è soltanto un rapporto di amicizia.

Nonostante ciò in molti erano tornati a sognare il lieto fine dopo aver visto Jessica all'inaugurazione del nuovo locale di Barù a Milano. Dopo tanti rumors la 27enne ha deciso di far chiarezza con un post condiviso su Stories in cui ha riferito che il food influencer è fidanzato: "Gli auguro di viversi l'amore che ha trovato alla luce del sole".

La vincitrice del GF Vip esce allo scoperto su Barù: 'Amicizia speciale'

Jessica Selassiè è uscita alla scoperto, facendo chiarezza sul suo rapporto con Barù. Dopo le voci in libertà degli ultimi giorni, la vincitrice del GF Vip ha deciso di precisare la sua posizione con un post condiviso su Stories in cui ha spiegato di avere un bel rapporto con l'enologo ma che quest'ultimo non ha nessuna voglia di approfondire "l'amicizia speciale" nata durante la partecipazione al reality show di Canale 5.

"Il nostro è un rapporto senza etichetta" - ha sottolineato la ventisettenne aggiungendo che anche lei ha sognato insieme ai Jerù che potesse esserci qualcosa di più.

La principessa non si è limitata a puntualizzare il suo rapporto con il food influencer ma ha anche spiazzato i fan riferendo che Barù è sentimentalmente già impegnato e, senza fare giri di parole, l'ha invitato ad uscire allo scoperto.

"Gli auguro di vivere alla luce del sole l'amore che ha trovato".

Jessica su Stories: 'Ho sognato insieme ai Jerù'

Nel post condiviso su Stories Jessica Selassiè ha anche riservato dolci parole a Barù affermando che ci sarà sempre per lui così come è convinta che anche l'enologo sarà sempre pronto a tenderle la mano in caso di necessità.

"I Jerù se vorranno potranno comunque seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia" - ha chiosato la vincitrice del Grande Fratello Vip che ha ringraziato i fan per il sostegno ricevuto in questi mesi.

Per ora Barù non ha confermato né smentito quanto affermato dall'ex compagna di avventura sul suo fidanzamento. In passato aveva spiegato di non essere timido in amore e che se c'è una donna che realmente gli interessa non ha problema a farsi avanti. "Al GF Vip nessuna era il mio tipo ed a me non interessa andare in televisioni per farmi le storie".