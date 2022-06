L'ex gieffinia Jessica Selassié su Instagram "mette fine" al fandom Jerú. I due si sono conosciuti durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip e la chimica è stata fin da subito notata dal pubblico. Una volta usciti dalla casa, che ha visto vincitrice proprio Jessica, però hanno tenuto un profilo basso. Diverse le pressioni da parte dei fan, ma non hanno mai dichiarato di essere diventati una coppia.

Dopo le diverse indiscrezioni delle ultime ore su una nuova fiamma per Barú, Jessica Selassié si apre su Instagram e rassicura i fan: "I Jerú hanno sognato come me un qualcosa in più ma purtroppo non credo che a oggi ci sia la voglia e il tempo di approfondire l'amicizia speciale e pura che lega me e Barú".

Jessica Selassié si apre con i fan su Barù: 'Un rapporto senza etichetta

Jessica Selassié ha vinto l'ultima edizione del Grande Fratello Vip, stupendo il pubblico che l'ha apprezzata anche per la sua amicizia nata con Barú all'interno della Casa. Sembra che i fan che hanno da subito amato la coppia, però, debbano metterci una pietra sopra.

La ragazza, a cuore aperto, su Instagram ha raccontato: "Ho sempre detto che io e Barú siamo amici, ma con un rapporto senza etichetta. Sia dentro che fuori la Casa abbiamo avuto un rapporto speciale e bello".

Jessica trasmette un po' di amarezza nel messaggio pubblico, parla di come lei e il suo fandom abbiano creduto che quella amicizia "pura e speciale" potesse diventare qualcosa di più.

I due sono stati lontani dalle luci dei riflettori e sembra anche distanti fisicamente alla fine del reality condotto da Alfonso Signorini, ma i fan non hanno mai smesso di credere in una loro possibile relazione. Sono di poche settimane le foto che li vedono insieme nel locale da poco aperto da Barú.

GFVIP, l'augurio di Jessica Selassié a Barú

Jessica Selassié dichiara così spente le speranze del fandom Jerú di vedere i loro beniamini in coppia.

La ragazza si è aperta su Instagram durante la notte, dopo diverse indiscrezioni che vedono Barú aver cominciato una frequentazione con un'altra donna.

In merito a ciò, Jessica ha fatto un augurio alla neo coppia e in particolare a Barú: "Gli auguro di viversi l'amore che ha trovato alla luce del sole".

Infatti Barú si è sempre mostrato molto restio a condividere la sua vita privata, cosa che ha frenato più volte l'ex gieffini all'interno del programma condotto da Alfonso Signorini. Ma in questo caso con la nuova fiamma sembra essersi subito lasciato andare.

Selassié promette comunque numerose novità per la sua carriera iniziata grazie al Grande Fratello Vip insieme alle sue sorelle, che non si sono ancora espresse in merito alla faccenda con Barú.