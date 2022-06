Cambio programmazione in arrivo per la soap Sei Sorelle, in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle signore.

Il prossimo lunedì 13 giugno, il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia subirà delle sostanziali modifiche. Il Tg 1, infatti, occuperà una vasta fetta del daytime, per raccontare i risultati delle elezioni amministrative.

Cancellato Sei Sorelle del 13 giugno: cambio programmazione Rai

Nel dettaglio, per il prossimo lunedì 13 giugno, gli spettatori e appassionati della soap Sei sorelle dovranno fare a meno di un nuovo episodio su Rai 1.

L'appuntamento con la soap risulta cancellato dal palinsesto del primo pomeriggio, per lasciare spazio ad un lungo speciale del Tg 1, dedicato ai risultati delle elezioni amministrative.

La messa in onda del Tg 1, infatti, è prevista dalle 14 alle 17 circa: di conseguenza non ci sarà spazio per la messa in onda di Sei Sorelle, che salterà così un turno.

La soap spagnola, però, tornerà in onda dal giorno successivo, come sempre nella fascia oraria che va dalle 16 alle 17, dopo le repliche di Don Matteo, la fortunatissima fiction con Terence Hill e Nino Frassica.

Ascolti 'tiepidi' per la nuova soap spagnola Sei Sorelle

Intanto, dopo una settimana di messa in onda su Rai 1, gli ascolti della nuova soap opera spagnola possono essere considerati discreti ma sicuramente non all'altezza di quelli registrati da Il Paradiso delle signore durante l'anno.

Dopo un buon esordio con una media che ha superato il muro del 18% e circa 1,6 milioni di spettatori, la soap Sei Sorelle ha perso progressivamente ascolti di giorno in giorno.

La media, infatti, si è poi stabilizzata sulla soglia di 1,2 milioni al giorno pari ad uno share che oscilla tra il 14 e il 15%. Insomma un calo di circa 400 mila spettatori rispetto al debutto e, soprattutto, numeri non in linea con quelli registrati dalla soap precedente.

In autunno torna Il Paradiso delle signore 7, stop Sei Sorelle

L'ultima stagione de Il Paradiso delle signore, infatti, è stata a dir poco trionfante dal punto di vista auditel. La soap con protagonisti Roberto Farnesi, Emanuel Caserio e Alessandro Tersigni, ha conquistato una media di circa il 19% di share in daytime, meritandosi così la riconferma nella prossima stagione tv.

In questi giorni, infatti, sono iniziate ufficialmente le riprese delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, che andrà in onda da settembre in poi su Rai 1, coprendo tutto l'assetto della stagione 2022/2023.

Per Sei Sorelle, quindi, ci sarà uno stop in autunno, in attesa di scoprire quale sarà la collocazione che la Rai destinerà alla soap incentrata sulle vicende delle sorelle Silva.