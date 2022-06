Le anticipazioni americane di Beautiful delle prossime puntate vedono Bill nuovamente al centro della scena. Sarà alta la tensione per la storyline legata alla sparatoria di Sheila contro Steffy e Finn, che avrà conseguenze inaspettate e tragiche.

La giovane Forrester, dopo essere stata ferita, finirà in ospedale in coma. Per fortuna si riprenderà dopo qualche giorno, ma con una temporanea perdita di memoria. Ciò darà il tempo alla furba Carter di scappare, con la speranza di non essere arrestata.

Ma Ridge e Taylor sanno chi è la colpevole di questa disgrazia e così mettono in atto un piano per incastrare Sheila, convinta di farla franca.

Anticipazioni Beautiful: il piano di Steffy

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Sheila avrà a che fare con la determinazione della famiglia Forrester a estrometterla una volta per tutte dalle loro vite.

Una volta recuperata la memoria, Steffy macchinerà un piano con l'aiuto di Ridge e Taylor per mettere al tappeto la pericolosa Carter. Dopo un incontro faccia a faccia, la giovane Forrester ricorderà ogni particolare della sparatoria che ha causato la morte di Finn, ma non solo.

Steffy rammenterà anche che, durante la notte di Capodanno, Sheila ha pensato bene di scambiare le bottiglie di alcol con quelle portate da Brooke, così da spingerla a bere e perdere la lucidità. Proprio in quell'occasione Logan si era lasciata andare baciando Deacon.

Ridge scoprirà così il tradimento della moglie e rimarrà spiazzato.

Ridge diviso tra Brooke e Taylor

Dunque è stata Sheila a spingere Brooke tra le braccia di Deacon, con l'intento di rovinare il matrimonio con Ridge. Tutto pur di distruggere i Forrester e la loro invidiata felicità.

A quel punto Ridge non saprà cosa fare: da una parte capirà che la moglie ha agito in preda all'alcol, ma dall'altra si sentirà sempre più legato a Taylor, che gli è stata vicino durante tutta la convalescenza di Steffy e non solo.

Anticipazioni Beautiful: Bill e Brooke tornano insieme?

Mentre Ridge sarà indeciso sul suo futuro sentimentale, Sheila riuscirà a evadere di prigione, decisa a portare avanti la sua vendetta. Chi sarà la sua prossima vittima? Non certo Steffy, che sarà lontano da Los Angeles per cercare di dimenticare la morte di Finn.

Brooke proverà a chiedere perdono a Ridge, a conoscenza della verità.

Ma ecco che Bill arriverà in suo soccorso, come sempre accade. Spencer prova un forte sentimento nei suoi confronti, un legame indissolubile che non si è mai sciolto. Che cosa farà la bella Logan? Non si esclude che possa scegliere di tornare con Spencer, visto che Ridge farà molta fatica a darle l'ennesima possibilità.